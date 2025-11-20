Giải quyết thách thức vận chuyển rác thải

Từ ngày 1-12, bãi chôn lấp Đa Phước thuộc Khu Liên hợp Xử lý chất thải rắn (Khu Liên hợp) Đa Phước, xã Hưng Long, TP HCM chỉ tiếp nhận rác thải sinh hoạt từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ hôm sau.

Tác động lớn

Theo thống kê của cơ quan quản lý, trước đây có 14 quận, huyện của thành phố chuyển rác về Khu Liên hợp Đa Phước với khối lượng tiếp nhận trung bình 4.450 tấn/ngày, tương đương 443 chuyến và hiện nay cũng vậy. Trong đó, ca ngày khoảng 1.800 tấn. Vì thế, khung giờ nhận rác từ ngày 1-12 sẽ tác động lớn đến công tác thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn thành phố.

Giải thích lý do điều chỉnh khung giờ, đại diện Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS; chủ đầu tư Khu Liên hợp Đa Phước) thông tin là vì chi phí duy trì hệ thống vận hành lớn. Trong khi đó, vì chưa được thành phố thực hiện thanh toán chi phí xử lý rác đúng hạn hợp đồng nên đơn vị chịu áp lực tài chính đáng kể.

Vị đại diện khẳng định VWS luôn nỗ lực đồng hành với TP HCM trong tháo gỡ khó khăn và "sẽ phối hợp triển khai giải pháp phù hợp trong khả năng của mình khi thành phố cần".

Trước đó, từ tháng 9-2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường gửi công văn đến nhiều cơ quan, đơn vị, nêu rõ thành phố và VWS đang tiến hành đàm phán, hòa giải tại Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) và giải quyết khiếu kiện tại Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC) liên quan hợp đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Mỗi ngày, tại TP HCM có khoảng 10.500 tấn rác được thu gom, vận chuyển về các nhà máy xử lý chất thải đang hoạt động trong Khu Liên hợp Đa Phước và Khu Liên hợp Tây Bắc.

Điều chỉnh để phù hợp

Để ứng phó với tình huống diễn ra từ ngày 1-12 tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp với sở, ngành liên quan và công ty dịch vụ công ích. Từ đó, thống nhất phương án điều phối khối lượng rác một số khu vực cấp bách, có khả năng ùn ứ về Khu Liên hợp Tây Bắc là khả thi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng kiến nghị UBND TP HCM chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết nhiều vướng mắc khác. Theo đó, cho phép xe vận chuyển rác được ưu tiên lưu thông xuyên suốt để kịp vận chuyển về các cơ sở xử lý hoặc điều chỉnh giảm khung giờ cấm xe trên địa bàn thành phố (tương ứng trước giờ vào và giờ ra các khu liên hợp khoảng 1 giờ 30 phút).

Đồng thời, giao chủ đầu tư đang tiếp nhận gói thầu cung ứng dịch vụ từ UBND cấp huyện trước đây chủ trì, phối hợp với nhà thầu cung ứng dịch vụ vận chuyển rác thải sinh hoạt đang thực hiện trên địa bàn để đề xuất lộ trình, cự ly bình quân vận chuyển, đơn giá vận chuyển khi phát sinh thay đổi chuyển từ ca ngày sang ca đêm và vận chuyển về Khu Liên hợp Tây Bắc.

Đề xuất tiếp theo, đó là UBND cấp xã phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển điều chỉnh thời gian thu gom tại nguồn cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tại các trạm trung chuyển trên địa bàn…

