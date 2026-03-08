HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc

Yến Anh

(NLĐO)- Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách, bộ sách (512 cuốn).

Tối 8-3, Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải A cho các tác giả, dịch giả, đơn vị xuất bản

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lẵng hoa chúc mừng.

Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII thu hút sự tham gia của 46/52 nhà xuất bản trong cả nước với 397 tên sách, bộ sách (512 cuốn). Trải qua các vòng lựa chọn, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia đã trao Giải thưởng cho 50 cuốn sách, bộ sách tiêu biểu về nội dung, hình thức và tác động xã hội, những bộ sách có giá trị bền vững, đóng góp thiết thực cho đời sống tinh thần và tri thức của cộng đồng.

Trong đó, 2 Giải A được trao cho 2 cuốn sách, bộ sách xuất sắc. Cụ thể, Giải A được trao cho cuốn "Lịch sử Việt Nam bằng hình" của Đông A và nhiều tác giả. Sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A liên kết ấn hành.

Giải A thứ 2 thuộc về bộ sách "Lịch sử Văn minh thế giới" (11 phần, 45 cuốn) của tác giả Will & Ariel Durant, do nhóm dịch giả: Huỳnh Ngọc Chiến, Phan Thanh Lưu, Phạm Viêm Phương, Bùi Thanh Châu, Bùi Xuân Linh, Đỗ Lan dịch; Nhà xuất bản Khoa học xã hội và Viện Giáo dục IRED ấn hành.

Giải thưởng Sách quốc gia lần thứ VIII vinh danh 50 tác phẩm xuất sắc - Ảnh 2.

Trao giải B cho các tác giả, dịch giả, đơn vị xuất bản

Ban tổ chức cũng trao 17 giải B, 23 giải C, 5 giải Khuyến khích và 5 Giải thưởng Sách được bạn đọc yêu thích cho các tác phẩm, nhóm tác phẩm xuất sắc của các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại Lễ trao giải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp phát triển văn hóa, tri thức và xuất bản. Nhiều chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng đã khẳng định nhất quán vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững đất nước; nhấn mạnh yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; lấy con người làm trung tâm, coi tri thức, sáng tạo và khơi dậy khát vọng cống hiến là động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẳng định Giải thưởng Sách quốc gia ngày càng khẳng định vị thế là giải thưởng cao quý của Nhà nước trong lĩnh vực xuất bản; có ý nghĩa thiết thực trong việc tôn vinh các tác phẩm có giá trị về tư tưởng, học thuật, văn hóa, khoa học và nghệ thuật; động viên, khích lệ đội ngũ tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu, nhà xuất bản và những người làm sách tiếp tục lao động sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển của đất nước.

Qua các lần tổ chức, giải thưởng đã trở thành một dấu ấn có ý nghĩa trong đời sống văn hóa tinh thần của xã hội. Những tác phẩm được vinh danh hôm nay không chỉ là thành quả của lao động trí tuệ nghiêm túc, bền bỉ và trách nhiệm, mà còn phản ánh sức sống của nền học thuật, của đời sống văn hóa, của khát vọng cống hiến và tinh thần phụng sự Tổ quốc.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ phát triển mới với kinh tế tri thức, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ về nguồn lực con người, tri thức và sức mạnh mềm văn hóa, vai trò của sách, của hoạt động xuất bản, văn hóa đọc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Các cơ quan quản lý, các nhà xuất bản, đội ngũ tác giả, dịch giả và những người làm sách cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, các bên liên quan tiếp tục nâng cao chất lượng tư tưởng, học thuật và giá trị văn hóa của mỗi tác phẩm. Mỗi cuốn sách phải thực sự là sản phẩm kết tinh của trí tuệ, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh văn hóa; góp phần lan tỏa tri thức, bồi dưỡng tâm hồn, định hướng giá trị, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Các đơn vị đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản; chủ động phát triển xuất bản điện tử, sách nói, thư viện số, nền tảng đọc hiện đại; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ mới trong biên tập, quản lý, phát hành và quảng bá sách.

Các bên liên quan cũng cần chú trọng phát triển mạnh mẽ văn hóa đọc trong toàn xã hội. Xuất bản cần trở thành một kênh quan trọng để quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa Việt Nam ra thế giới; đồng thời tiếp thu có chọn lọc tinh hoa tri thức nhân loại, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng tầm nhìn và làm giàu đời sống học thuật trong nước.

Các đơn vị cần tiếp tục nâng tầm Giải thưởng Sách quốc gia, xây dựng Giải thưởng trở thành một thiết chế văn hóa có uy tín cao, có sức lan tỏa rộng, có khả năng định hướng giá trị, phát hiện, tôn vinh và quảng bá ngày càng nhiều hơn những tác phẩm thật sự xuất sắc; để sau giải thưởng, các cuốn sách hay tiếp tục đến được với đông đảo bạn đọc, đi vào đời sống xã hội, phát huy hiệu quả và lâu dài…

