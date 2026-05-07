Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 2 vào giai đoạn nước rút

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 2 vào giai đoạn nước rút

K.Ngân

Giải thưởng do NXB Kim Đồng khởi xướng từ năm 2023, nhanh chóng trở thành một cuộc vận động sáng tác quy mô dành cho văn học thiếu nhi

 Cuộc vận động sáng tác Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai (2025-2027) đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo ban tổ chức, mỗi hạng mục hiện đã thu hút gần 100 bản thảo gửi dự thi.

Giải thưởng do NXB Kim Đồng khởi xướng từ năm 2023, nhanh chóng trở thành một cuộc vận động sáng tác quy mô dành cho văn học thiếu nhi. Ở mùa đầu tiên (2023-2025), giải đã nhận hơn 600 tác phẩm, qua đó chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải và xuất bản thành tủ sách riêng, tạo dấu ấn tích cực trên thị trường sách.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 2 vào giai đoạn nước rút - Ảnh 1.

Chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách” diễn ra chiều 5-5 tại TP HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Tiếp nối kết quả này, mùa giải lần 2 mở rộng đối tượng, không chỉ hướng đến thiếu nhi mà còn nhắm tới người trẻ. Các thể loại dự thi gồm truyện dài, truyện ngắn và thơ, với cơ cấu giải thưởng tương tự mùa trước. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6-2027.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP HCM, cho biết đơn vị đang hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh tại TP HCM (1976-2026). Theo ông, sách của NXB Kim Đồng đã gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc phương Nam trong gần nửa thế kỷ qua.

Hạn cuối nhận bản thảo vào ngày 31-12-2026. Theo giới chuyên môn, giải thưởng không chỉ tạo động lực cho các cây bút trẻ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam, hướng tới những tác phẩm giàu sáng tạo và mang hơi thở đời sống hiện đại.

Tin liên quan

Lần đầu có giải thưởng Văn học trẻ ĐHQG TP HCM

Lần đầu có giải thưởng Văn học trẻ ĐHQG TP HCM

(NLĐO) - Mỗi thể loại sẽ có 1 giải nhất trị giá 30 triệu đồng kèm giấy chứng nhận, cùng các giải nhì, ba và khuyến khích

Giải thưởng Văn học Kim Đồng

Sáng 30-5, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Kim Đồng công bố thành lập "Giải thưởng Văn học Kim Đồng" và phát động "Cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi 2023-2025".

Tác phẩm "Giải thưởng Văn học Kim Đồng" ra mắt bạn đọc

5 tác phẩm dự "Giải thưởng Văn học Kim Đồng" (lần thứ I, 2023-2025) đã chính thức ra mắt bạn đọc.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng giải thưởng văn học Nxb Kim Đồng thị trường sách cây bút trẻ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo