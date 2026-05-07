Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần 2 vào giai đoạn nước rút

Cuộc vận động sáng tác Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai (2025-2027) đang bước vào giai đoạn nước rút. Theo ban tổ chức, mỗi hạng mục hiện đã thu hút gần 100 bản thảo gửi dự thi.

Giải thưởng do NXB Kim Đồng khởi xướng từ năm 2023, nhanh chóng trở thành một cuộc vận động sáng tác quy mô dành cho văn học thiếu nhi. Ở mùa đầu tiên (2023-2025), giải đã nhận hơn 600 tác phẩm, qua đó chọn ra 11 tác phẩm xuất sắc để trao giải và xuất bản thành tủ sách riêng, tạo dấu ấn tích cực trên thị trường sách.

Chương trình giao lưu “Người viết trẻ và những câu chuyện đi cùng trang sách” diễn ra chiều 5-5 tại TP HCM, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên (Ảnh: PHƯƠNG ANH)

Tiếp nối kết quả này, mùa giải lần 2 mở rộng đối tượng, không chỉ hướng đến thiếu nhi mà còn nhắm tới người trẻ. Các thể loại dự thi gồm truyện dài, truyện ngắn và thơ, với cơ cấu giải thưởng tương tự mùa trước. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào tháng 6-2027.

Nhà văn Văn Thành Lê, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP HCM, cho biết đơn vị đang hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Chi nhánh tại TP HCM (1976-2026). Theo ông, sách của NXB Kim Đồng đã gắn bó với nhiều thế hệ bạn đọc phương Nam trong gần nửa thế kỷ qua.

Hạn cuối nhận bản thảo vào ngày 31-12-2026. Theo giới chuyên môn, giải thưởng không chỉ tạo động lực cho các cây bút trẻ mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của văn học thiếu nhi Việt Nam, hướng tới những tác phẩm giàu sáng tạo và mang hơi thở đời sống hiện đại.