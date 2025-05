Giải tỏa cơn khô hạn bàn thắng, Cole Palmer văng tục trên sóng truyền hình

Cole Palmer ghi bàn lần gần nhất ở Premier League từ pha lập công mở tỉ số trong trận hòa 2-2 với Bournemouth ngày 15-1. Hơn ba tháng qua, chân sút trẻ của tuyển Anh hoàn toàn im hơi lặng tiếng, bất chấp những lời chê bai của cả người hâm mộ lẫn giới chuyên môn. Phong độ bất ổn hay năng lực ghi bàn của anh có vấn đề hay không, nguyên do không phải ai cũng có thể nắm rõ.

Cole Palmer ghi bàn từ chấm 11m ở phút 90+3

Sự chỉ trích dành cho Cole Palmer nặng nề đến mức đích thân HLV Enzo Maresca phải nhiều lần lên tiếng bảo vệ học trò. Ông thầy người Ý không mong gì hơn cầu thủ của mình không rơi vào cuộc khủng hoảng tâm lý không cần thiết trong bối cảnh Chelsea cần tăng tốc trên nhiều mặt trận cuối mùa giải.

Đồng đội chia vui khi Cole Palmer cuối cùng đã ghi bàn sau hơn 3 tháng

Chelsea đến thời điểm này đang tạo được lợi thế nhất định trong cuộc đua Top 5 Ngoại hạng Anh, thứ hạng đảm bảo cho họ trở lại Champions League mùa tới. Bên cạnh đó, "The Blues" cũng tràn trề hy vọng giành vé tham dự trận chung kết UEFA Conference League, nơi có thể mang lại cho họ danh hiệu duy nhất ở mùa giải năm nay.

Ở trận đấu muộn vòng 35 Ngoại hạng Anh trên sân nhà Stamford Bridge gặp Liverpool, Cole Palmer thi đấu cực kỳ năng nổ. Hàng thủ Liverpool liên tục phải tổ chức đeo bám Palmer cho dù anh thường xuyên lui về để tìm kiếm cơ hội từ tuyến hai. Anh góp một phần công sức vào bàn mở tỉ số ngay từ phút thứ 3 của Enzo Fernandez, nhận trách nhiệm thực hiện quả phạt đền phút bù giờ để ấn định chiến thắng 3-1 trước nhà tân vô địch Premier League.

Cole Palmer văng tục trên sóng truyền hình Sky Sports

Cả trận, Cole Palmer là cầu thủ Chelsea dứt điểm nhiều nhất (5), tạo nhiều cơ hội nhất (4), nhiều đường chuyền hướng về một phần ba cuối sân nhất (13) và có nhiều pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương nhất (8).

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, ngay trên sóng trực tiếp của kênh truyền hình Sky Sports, Cole Palmer buột miệng văng tục "các phương tiện truyền thông xã hội đầy những kẻ ngốc".

Anh cho rằng dư luận vội vã chỉ trích anh suốt thời gian qua. Anh cho biết mình bỏ ngoài tai mọi điều tiếng nhưng không ngại đáp trả mạnh mẽ sự đả kích ấy bằng việc chăm chỉ làm việc, tìm kiếm bàn thắng và đạt được mục tiêu đề ra.

Chân sút 22 tuổi làm việc cật lực thời gian qua

"Tôi hơn ba tháng qua không ghi bàn nhưng quãng thời gian khó khăn này cho tôi nhiều động lực hơn và luôn khát khao chiến đấu. Bàn thắng không chỉ là sự giải tỏa, tốt cho bản thân tôi mà còn cho cả đội bóng. Những kẻ ngốc trên mạng xã hội nói nhiều về điều đó nhưng tôi không quan tâm. Ghi được bàn, với tôi, là niềm hạnh phúc và tôi mong tiếp tục cải thiện tình hình", Cole Palmer chia sẻ.

HLV Enzo Maresca tiếp lời cậu học trò trẻ tuổi: "Cole Palmer rất vui khi anh ghi bàn trong buổi tập và trong trận đấu tuần này. Mọi trận đấu sẽ rất khó khăn và đội cần phải chiến thắng. Chúng tôi cần điều này để tiếp tục mùa giải".

HLV Enzo Maresca luôn bảo vệ học trò

Cole Palmer hiện có trong tay 15 bàn thắng và 10 pha kiến tạo ở mùa giải thứ nhì khoác áo Chelsea. Điều đó có nghĩa là dù khô hạn bàn thắng hơn ba tháng, anh vẫn là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của Chelsea khi hơn 5 bàn so với chân sút xếp thứ nhì Nicolas Jackson. Cựu tiền đạo Daniel Sturridge cho rằng đây mới là Cole Palmer mà các CĐV Chelsea biết và yêu thích.

Cole Palmer ghi bàn trở lại là tín hiệu lạc quan cho Chelsea

Giữa tuần này, Chelsea gặp lại Djurgardens ở trận bán kết lượt về UEFA Conference League sau khi đã thắng 4-1 trận lượt đi. Tại đấu trường quốc nội, Chelsea còn hai cuộc đối đầu quan trọng với Newcastle và Nottingham Forest để tranh đua Top 5 Ngoại hạng Anh, bên cạnh cuộc đối đầu Man United ở ba lượt trận đấu cuối của Premier League.

"The Blues" kém đội nhì bảng Arsenal 4 điểm và cũng chỉ nhiều hơn 3 điểm so với Aston Villa ở vị trí thứ bảy. Mùa giải năm ngoái, Chelsea về đích ở vị trí thứ 6 nhớ cú tăng tốc ở 6 vòng cuối khi còn do HLV Mauricio Pochettino dẫn dắt.