Giải tỏa lồng bè tự phát trên sông Đồng Nai

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đồng Nai, qua khảo sát, số lượng lồng bè hiện hữu trên đoạn sông Đồng Nai (phường Long Hưng) có 87 hộ; trên đoạn sông Cái (phường Trấn Biên) có 195 hộ với 468 bè và 1.422 lồng nuôi cá. Kết quả quan trắc môi trường giai đoạn 2023-2025 cho thấy chất lượng nước tại khu vực nuôi cá bè ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng và vi sinh. Nguyên nhân chính được xác định là do thức ăn công nghiệp dư không được cá ăn hết và phân cá lắng xuống đáy, việc xả thải cặn bã, rác thải, lưới cũ sau mỗi vụ thu hoạch không qua xử lý gây ô nhiễm hữu cơ và làm phú dưỡng nguồn nước. Cùng với đó, rác thải sinh hoạt của nhân khẩu sinh sống trên bè xả thải trực tiếp xuống sông, gây ô nhiễm vi sinh.

Bên cạnh đó, việc tập trung quá đông các bè cá trong một diện tích nhỏ, nhất là khu vực sông Cái (một nhánh của sông Đồng Nai) thuộc phường Trấn Biên làm hạn chế dòng chảy, giảm khả năng tự làm sạch của môi trường nước, dẫn đến tích tụ chất thải.

Hàng trăm hộ nuôi cá lồng bè trên sông Đồng Nai qua 2 phường Trấn Biên, Long Hưng ảnh hưởng đến môi trường

Theo UBND phường Long Hưng, sau khi thành phố có kế hoạch về việc giải tỏa các hộ nuôi cá lồng bè trên sông, địa phương đã có văn bản yêu cầu các hộ nuôi cá lồng bè ngừng ngay việc thả mới con giống, không cơi nới hay phát sinh thêm lồng bè mới, đồng thời chủ động thu hoạch thủy sản thương phẩm.

Sau khi được tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đa số hộ dân đều đồng thuận với chủ trương và mong muốn được hỗ trợ về chỗ ở, có thêm những chính sách hỗ trợ người dân trong diện giải tỏa.

Liên quan việc di dời lồng bè, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Tuấn Anh đã giao các sở, ngành, địa phương thành lập những tổ tuyên truyền, vận động chủ trương và chính sách pháp luật liên quan công tác giải tỏa nuôi cá lồng bè. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương lập tổ kiểm tra xử lý vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động nuôi cá lồng bè gây ô nhiễm môi trường.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh việc giải tỏa lồng bè nuôi thủy sản tại 2 phường Long Hưng và Trấn Biên là chủ trương lớn của thành phố, dự kiến thực hiện trong quý III/2026. Đồng thời, lãnh đạo thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện kế hoạch thực hiện các bước giải tỏa lồng bè nuôi thủy sản, những hộ sinh sống trên bè thuộc 2 phường Trấn Biên và Long Hưng. Cần chuẩn bị sẵn phương án bảo đảm an ninh trật tự những khu vực tập kết các tài sản, bảo vệ tài sản của người dân trong quá trình giải tỏa nuôi cá lồng bè.



