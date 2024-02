Giải trí Việt hôm nay, 23-2, có gì?

Miss World 2024 phát trực tiếp trên VTV9

Ngày 9-3, đêm chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2024 sẽ được tiếp sóng trực tiếp lúc 21 giờ (giờ Việt Nam) trên kênh VTV9. Á hậu Phương Anh và MC Thiên Vũ sẽ là 2 MC phiên dịch trực tiếp trong buổi tiếp sóng Chung kết Miss World 2024 tại Việt Nam.

Trước đó vào năm 2008 VTV cũng từng tiếp sóng phần thi thời trang và áo tắm từ tổ chức Miss World. Tuy nhiên vì vấn đề các website khác tự ý thu phát lại chương trình mà không được sự đồng ý từ đơn vị phân phối nên Đêm Chung kết Miss World 2008 đã không được tiếp sóng vào thời điểm đó.

Chung kết Miss World 2024 được phát sóng lúc 21 giờ ngày 9-3 trên VTV9

Miss World 2024 cuộc thi có 114 đại diện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Người đẹp Việt Nam, hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã lên đường đến Ấn Độ để tham gia cuộc thi từ ngày 16-2.

Hà Nhi và Anh Tú nồng nàn trong "Khước Từ"

Tối 22-2, Hà Nhi và Anh Tú chính thức ra mắt MV "Khước Từ" trên tất cả các nền tảng âm nhạc. Đây là sản phẩm đầu tiên đánh dấu cú bắt tay giữa Miêu quý tộc và Voi bản Đôn, 2 vocalist đến từ 2 mùa The Masked Singer được đông đảo khán giả yêu mến về giọng hát cũng như sự hòa quyện khi họ cùng trình diễn trên sân khấu.

Hà Nhi - Anh Tú nồng nàn và ma mị trong "Khước Từ"

MV "Khước Từ" được xây dựng không có cốt truyện cụ thể, đi sâu vào thế giới nội tâm giằng xé của Hà Nhi và Anh Tú khi đối diện với việc "khước từ sự thương hại".

Nhi và Anh Tú trong 2 trang phục đối lập, tượng trưng cho hai luồng cảm xúc đấu tranh mãnh liệt trong mỗi con người: đi hay ở lại, chấp nhận với sự thương hại hay nhất quyết rời bỏ, chọn sự yên bình "giả tạo" hay sự tự do dẫu có khởi đầu đau đớn.

Vốn là 2 giọng ca "gây sát thương" với những ca khúc chạm đến tâm hồn người nghe, sự kết hợp chính thức của cả hai trong "Khước Từ" càng khiến khán giả yêu mến, say mê.

Thành tích đầu tiên của Hoa hậu Mai Phương

Hoa hậu Mai Phương gây ấn tượng khi hướng dẫn thí sinh quốc tế nhảy "See tình", thẳng tiến vào Top 25 "Head to Head Challenge". Phần thi "Head to Head Challenge" được biết đến là một trong những vòng thi vô cùng quan trọng tại Miss World.

Năm nay, các thí sinh sẽ chuẩn bị video để chia sẻ về quan điểm về chủ đề mà mình đã chọn. Phần thuyết trình dự án nhân ái cũng được tính như vòng loại "Head to Head Challenge" để chọn ra 25 cô gái xuất sắc nhất.

Mai Phương vào Top 25 "Head to Head Challenge" tại Miss World 2024

Người đẹp Việt chọn chủ đề "Phát triển bền vững" với dự án "Yako By MaiPhuong" - một thương hiệu thời trang phi lợi nhuận. Bằng việc bán áo thun, cô có thể tạo ra nguồn tài nguyên độc lập và dùng cho những hoạt động thiện nguyện của mình.

Trong những năm kinh tế khó khăn, nhận thức được việc kêu gọi đóng góp thiện nguyện cũng sẽ phần nào có hạn chế, Mai Phương tin rằng việc tạo ra thêm công việc và dùng chính sức lao động của mình để làm thiện nguyện sẽ mang tính phát triển bền vững và được ủng hộ rộng rãi hơn.

Phần thuyết trình của Mai Phương tại đêm thuyết trình "Beauty with a purpose" về Yako By MaiPhuong cũng nhận về lượt tương tác "khủng" sau khi được đăng tải. Riêng trên TikTok, video nhận được hơn 2,1 triệu lượt xem, hơn 250 nghìn lượt thích.

Câu trích dẫn trong bài thuyết trình "I have only one heart, but I have so many love to give" (Tạm dịch: Tôi chỉ có một trái tim, nhưng tôi có rất nhiều tình yêu thương để trao đi) cũng trở nên viral và được đông đảo người hâm mộ sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đóng phim

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân làm diễn viên trong năm nay

Mới đây, khi tham gia chương trình "Chạm xuân" (phát sóng trên HTV7 vào lúc 20g20 vào mỗi thứ tư hằng tuần, bắt đầu từ ngày 7-2 ) hoa hậu Đoàn Thiên Ân chia sẻ sẽ đóng phim trong năm 2024. "Khi xác định mình sẽ là diễn viên, Ân đã chuẩn bị tâm lý từ trước để hóa thân vào nhân vật. Và nhân vật trong phim có thể có tính cách rất khác bản thân mình, nên Ân nghĩ đó cũng là rào cản lớn của mình khi trở thành diễn viên" - cô bày tỏ.

Trong phần "Xuân trong tôi là" của chương trình, hoa hậu Mai Phương chia sẻ "Đối với Mai Phương thì mùa xuân sẽ thay đổi theo từng năm, từng lứa tuổi. Vào những ngày xuân việc không thể thiếu là Mai Phương sẽ về thăm nhà, sắp xếp lại nhà cửa và dành thời gian nhiều cho gia đình của mình"