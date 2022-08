Dàn thí sinh Miss World Vietnam 2022

Cuộc thi Miss World Vietnam (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) 2022 dần đi đến chặng cuối cùng. Để chuẩn bị cho đêm chung kết diễn ra tối 12-8, ban tổ chức đã phối hợp cùng các huấn luyện viên, biên đạo tiến hành những buổi tập luyện cho thí sinh, để các cô gái có thể tự tin tỏa sáng.



Một trong những phần hấp dẫn nhất ở mỗi cuộc thi nhan sắc là khán giả sẽ đưa ra danh sách ứng viên dựa trên đánh giá cá nhân. Dưới đây là những gương mặt được khán giả bình chọn là ứng cứ viên sáng giá cho chiếc vương miện Miss World Vietnam 2022.

Nguyễn Huỳnh Mai Phương được nhiều người dự đoán sẽ là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022

Nhiều bình luận cho rằng Huỳnh Nguyễn Mai Phương sẽ là người đội vương miện hoa hậu tối nay. Với số đo 3 vòng 82-62-92 cm, cô từng lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020 và đoạt danh hiệu Người đẹp Nhân ái.

Mai Phương đang theo học thạc sĩ tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn TP HCM, sở hữu IELTS 8.0. Cô từng đoạt giải Người đẹp Tài năng; vào Top 5 Người đẹp Du lịch, Truyền thông, Thời trang; Top 9 Người đẹp Thể thao và Top 10 Người đẹp Bản lĩnh.

Nguyễn Thùy Linh

Nguyễn Thuỳ Linh là gương mặt mới toanh của sân chơi nhan sắc. Cô sinh năm 2000, cao 1,73 m, số đo 3 vòng: 90-62-94 cm, tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, thạo tiếng Anh (IELTS 7.0) và giao tiếp tốt tiếng Pháp (DELF A2). Thuỳ Linh đoạt giải Người đẹp Bản lĩnh; lọt vào Top 5 Người đẹp Du lịch, Thời trang, Truyền thông; Top 9 Người đẹp Thể thao.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Nổi bật với chiều cao 1,85 cm, Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng được đánh giá cao tại cuộc thi năm nay. Cô từng lọt vào Top 22 Hoa hậu Việt Nam 2020, sở hữu IELTS 8.0, hiện là sinh viên Trường ĐH Quốc tế - ĐHQG TP HCM và từng là 1 trong 40 phụ nữ khởi nghiệp được chọn trong một chương trình của Lãnh sự quán Mỹ. Với khả năng ăn nói lưu loát, nữ sinh quê Cần Thơ này đoạt giải Người đẹp Thời trang, vào Top 6 Người đẹp Bản lĩnh.

Nguyễn Thị Phương Linh

Nguyễn Thị Phương Linh sinh năm 2000, cao 1,76m, số đo 3 vòng: 83-60-91 cm, tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương TP HCM loại xuất sắc. Người đẹp này thông thạo tiếng Anh, từng đạt GPA 4.0/4.0 và nhận học bổng sinh viên xuất sắc; đạt giải ba cuộc thi Kinh tế lượng ứng dụng do Trường ĐH Ngoại thương tổ chức. Cô gái gốc Quảng Trị này nổi bật với học vấn cao và là gương mặt mới của cuộc thi nhan sắc.

Bùi Khánh Linh

Bùi Khánh Linh sinh năm 2002, cao 1,76 m, số đo 3 vòng: 84-60-96 cm, hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Cô gái Bắc Giang này sở hữu gương mặt đậm chất điện ảnh, nụ cười tươi và thân hình săn chắc.

Nguyễn Phương Nhi

Nguyễn Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, số đo 3 vòng: 80-57-88 cm, hiện là sinh viên Trường ĐH Luật Hà Nội. Phương Nhi giao tiếp tốt tiếng Anh và biết tiếng Tây Ban Nha.

Nguyễn Khánh My

Nguyễn Khánh My năm nay 23 tuổi, cao 1,73 m và có số đo 3 vòng 83-62-92 cm. Cô tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Kinh tế quản lý - chương trình liên kết quốc tế của Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQG Hà Nội với ĐH Picardie Jules Verne (Cộng hòa Pháp). Thế mạnh của Khánh My là gương mặt sáng sân khấu và giao tiếp tốt tiếng Anh, Pháp.

Phan Lê Hoàng An

Phan Lê Hoàng An cao 1,7 m, số đo 3 vòng 83-59-93 cm, hiện là sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Hoàng An có IELTS 8.0, giao tiếp tốt tiếng Anh và có thể nói tiếng Tây Ban Nha. Hoàng An đã đoạt giải Người đẹp Thể thao, lọt vào Top 5 Người đẹp Du lịch, Top 2 Người đẹp Bản lĩnh.

Nguyễn Thị Phương Nga

Nguyễn Thị Phương Nga 21 tuổi, cao 1,74 m, quê Khánh Hoà, hiện là sinh viên Trường ĐH RMIT. Nữ sinh này sở hữu gương mặt sáng sân khấu, nụ cười rạng rỡ và giao tiếp tiếng Anh tốt.

Đỗ Linh Chi

Đỗ Linh Chi cao 1,73 m, số đo 3 vòng: 86-62-93 cm, tốt nghiệp Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, chuyên ngành Truyền thông Marketing. Linh Chi nổi bật từ vòng đầu khi quyết định cắt mái tóc để tặng bệnh nhân ung thư vú trong dự án "Nữ chiến binh hồng" thuộc khuôn khổ phần thi Người đẹp Nhân ái.

Trần Thị Bé Quyên

Trong khi đó, Trần Thị Bé Quyên cao 1,75 m, số đo 3 vòng 81-59-93 cm, hiện là sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP HCM. Nữ sinh quê Bến Tre này đã lọt vào Top 5 Người đẹp Biển, sở hữu nét đẹp dịu dàng, kỹ năng trình diễn tự tin.