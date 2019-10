"Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc mối quan hệ với Brad Pitt rồi. Thế là chúng tôi chia tay. Khoảnh khắc ấy tôi không còn nhận ra chính bản thân mình nữa, nó thật khó lý giải. Tôi đánh mất chính mình, mất phương hướng nhưng vẫn cố gắng cứng cỏi. Cuộc hôn nhân khiến tôi thay đổi quá nhiều. Tôi phải trở lại là chính mình!" - Angelina Jolie chia sẻ.





Angelina Jolie khẳng định đã vượt qua nỗi đau hậu ly hôn

Nữ minh tinh cho hay cô từng rất buồn, đau lòng và tổn thương sau khi quyết định kết thúc cuộc hôn nhân tưởng như mãi mãi với Brad Pitt. Nhưng ở một góc độ khác, khi trải qua cảm giác chán chường, mất phương hướng, cô học được nhiều bài học lớn trong cuộc sống và muốn chia sẻ mọi chuyện với các con.

Angelina Jolie giờ đây đã vượt qua nỗi đau ly dị, tìm lại điều tốt đẹp trong cuộc sống. "Tôi sẽ dạy cho bọn trẻ hãy mạnh dạn thay đổi, vượt qua tất cả khó khăn để tìm kiếm điều tốt đẹp cho đời mình. Tôi đã tìm thấy lại niềm vui sống" - Angelina Jolie tâm sự.

Angelina Jolie đang tích cực quảng bá phim "Tiên hắc ám" phần 2 do cô đóng chính. Các con là động lực lớn giúp cô vượt qua khó khăn khi ly hôn.

Angelina Jolie hiện tập trung vào công việc

Angelina Jolie và Brad Pitt ly dị năm 2016 và chấm dứt quan hệ hôn nhân sau phiên tòa tháng 4-2019. Cô dành thời gian chăm sóc các con sau ly hôn và cũng tích cực tham gia hoạt động xã hội, đóng phim. Cô vừa đóng phim "Those who wish me dead" và sắp tới gia nhập lực lượng nữ siêu anh hùng với vai Thena trong phim "Eternals".