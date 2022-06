Ca sĩ Ánh Pie nhận giải Quán quân The Only

Hai giọng ca Ánh Pie và Huyền Cadie cùng mang về giải quán quân cuộc thi âm nhạc The Only mùa 1. Đây cũng là đầu tiên trong lịch sử các chương trình giải trí về âm nhạc ở Việt Nam, khán giả được thưởng thức gần một trăm ca khúc mới từ các nhạc sĩ tên tuổi.



Trước khi đến với The Only, Ánh Pie và Huyền Cadie đã có một lượng khán giả hâm mộ nhất định. Ngay khi nhận lời tham gia The Only, cả hai được nhiều người dự đoán là đối thủ nặng ký cho ngôi vị quán quân. Nếu Ánh Pie là quán quân The Voice 2018, thì Huyền Cadie cũng không kém cạnh khi chiến thắng tại The Cover Show 2021. Đến với The Only 2022, 2 giọng ca tiếp tục bứt phá và thể hiện tài năng, xuất sắc vượt qua các ca sĩ khác để cùng giành giải quán quân.

Huyền Cadie cũng đồng giải Quán quân

Trong đêm chung kết, khán giả đã chứng kiến màn lội ngược dòng ngoạn mục từ Ánh Pie. Với điểm trung bình của 16 tập trước, Huyền Cadie tạm dẫn đầu với 97 điểm. Còn Ánh Pie, trước thềm tập 17 đang đứng thứ nhì với 96 điểm. Với số điểm như thế, ngôi vị Quán quân ngỡ Huyền Cadie sẽ dễ dàng có được. Tuy nhiên, với phần trình diễn trọn vẹn và thăng hoa, Ánh Pie đã "lội ngược dòng" khi giành được số điểm cao nhất trong đêm chung kết, là đồng quán quân với Huyền Cadie.

Giải thưởng cho ngôi vị Quán quân của Ánh Pie và Huyền Cadie có giá trị 300 triệu đồng, trong đó có 150 triệu đồng tiền mặt cùng với MV và hợp đồng sản xuất âm nhạc 2 năm. Ngoài ra, giải Á quân ca sĩ trị giá 60 triệu đồng thuộc về Dương Nguyễn. Còn Trang Blue, sau nhiều cố gắng và nỗ lực đã xuất sắc nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất trị giá 20 triệu đồng. Riêng Viễn Trinh, nàng ca sĩ Gen Z đầy tài năng, nhận giải Ca sĩ triển vọng nhất trị giá 20 triệu đồng.

Trang Blue là giọng ca được yêu thích nhất

Về các team producer (nhà sản xuất), giải Quán quân producer trị giá 300 triệu đồng (trong đó 150 triệu đồng tiền mặt cùng với MV và hợp đồng sản xuất âm nhạc 2 năm) được trao cho Super Team. Kỳ Tích Team nhận được giải Producer được yêu thích nhất trị giá 20 triệu đồng. Còn One Way Team và JPK Team nhận về giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Super Team chiến thắng giải quán quân giành cho các đội producer (nhà sản xuất âm nhạc)

Với chủ đề "Chợ Đời", tập chung kết cuộc thi The Only đã có tới 11 ca khúc mới được giới thiệu. Các ca khúc mang ba gam màu chủ đạo gồm: xanh – xám – tím. Tất cả đã tô vẽ nên bức tranh tình yêu với đầy đủ cung bậc cảm xúc. Nếu gam màu xanh của Nguyễn Hồng Thuận tượng trưng cho màu của tình yêu và hy vọng thì hai ca khúc của Hamlet Trương lại mang đến gam màu xám với những góc khuất của tình yêu. Còn nhạc sĩ J Trần, với vai trò kết nối tất cả các ca khúc lại với nhau, đã chắp bút viết những bản nhạc mang màu tím - màu của sự lãng mạn trong tình yêu và sự thăng hoa.