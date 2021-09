Zoe Kravitz, 32 tuổi, trở thành một trong những tâm điểm thu hút ống kính cánh săn ảnh tại Met Gala 2021 khi xuất hiện với trang phục táo bạo. Người đẹp này gần như phô diễn cơ thể qua bộ đầm lưới đính đá.

Zoe Kravitz nhận được sự tán thưởng cho màn thể hiện của mình. Tạp chí Harper's Bazaar bình chọn cô là một trong những ngôi sao mặc đẹp nhất sự kiện này. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến chỉ trích cho rằng Zoe Kravitz "mặc như không", hở hang quá đà.

Zoe Kravitz phản ứng gay gắt sau khi bị một số người chỉ trích “mặc như không”

Cô cho rằng cũng chỉ là cơ thể người và cơ thể thì ai cũng có

"Tôi không hiểu tại sao Zoe Kravitz gần như khỏa thân trên thảm đỏ" - một cư dân mạng bàn tán. Người khác viết: "Zoe Kravitz vốn dĩ xinh đẹp, bình thường đã đẹp thì đâu cần phải mặc đầm như thế!".

Trước những chỉ trích, Zoe Karvitz phản bác gay gắt. Cô biện minh: "Việc không thoải mái với cơ thể con người là một sự tẩy não. Đó chung quy cũng chỉ là một cơ thể, cơ thể mà tất cả chúng ta ai cũng có".

Met Gala 2021 là tiệc thời trang lớn nhất hành tinh, quy tụ đông đảo các sao tham gia. Sự kiện này trở lại sau năm 2020 tạm ngưng do Covid-19.

Zoe Karvitz là người mẫu, diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô đã tham gia diễn xuất hơn 10 năm, từng đóng nhiều phim như: "X-Men: First Class", "Mad Max: Fury Road", "Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald"...