William White, 21 tuổi, đến từ Canada, tham gia TikTok từ đầu năm 2020 và hiện có 1,8 triệu người theo dõi. Trước đó, anh có hơn 20 triệu lượt thích (like) sau khi được giới thiệu trên trang "For You" của nền tảng TikTok. Sau thời gian nỗ lực sáng tạo nội dung, kênh của William White thu hút hơn 300 triệu lượt xem.

Người mẫu này thu hút khán giả bằng những bản hát nhép các ca khúc nổi tiếng ở thập niên 1980. Sở hữu vẻ ngoài cân đối, đôi mắt xanh lục và nụ cười trong trẻo, anh chinh phục cộng đồng mạng thành công, nhất là những phụ nữ trung niên, khiến họ nhớ về năm tháng tuổi trẻ.

William White, 21 tuổi, nổi tiếng từ TikTok

Anh hiện tại là người mẫu sáng giá

William White đã ký hợp đồng cùng IMG Models và WME để hoạt động chuyên nghiệp trong vai trò người mẫu. Anh tham gia các chiến dịch quảng bá sản phẩm cùng các thương hiệu như Ralph Lauren, Hugo Boss và Zara. Anh có niềm đam mê lớn với thể thao, trong đó đam mê nhất là bóng bầu dục.

William White không tiết lộ danh tính cha mẹ mình để giữ cuộc sống riêng tư cho gia đình, không tiết lộ các mối quan hệ cá nhân, chuyện tình cảm... Anh làm việc chăm chỉ và thừa hưởng thành quả lao động của mình. Trả lời phỏng vấn New York Times, White thổ lộ là người hoài cổ, tâm hồn già nua bên trong cơ thể trẻ trung nên anh thích những ca khúc thuộc thập niên 1980.

Ngoài William White, kết quả một số bình chọn khác gồm: Jensen Ackles là ngôi sao truyền hình quyến rũ nhất, Chris Hemsworth có đôi mắt quyến rũ nhất, Jacob Elordi là cái tên được tuổi xì-tin thần tượng nhất.

William White sở hữu nụ cười, đôi mắt cuốn hút

Anh được khán giả tạp chí People bầu chọn là ngôi sao TikTok đương đại quyến rũ nhất 2021