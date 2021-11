Do ảnh hưởng của đại dịch, Hoa hậu Trái đất 2021 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Destiny Wagner được đánh giá cao tại cuộc thi và cũng được dự đoán là ứng cử viên sáng giá cho vương miện bởi những biểu hiện nổi bật của cô.

Sau chiến thắng, Destiny Wagner chia sẻ: "Đất nước tôi chưa từng có ai đăng quang Hoa hậu Trái đất cũng như chưa từng có vương miện quốc tế. Vì vậy, đây là những gì chúng tôi cần và tôi rất vui khi được đại diện cho một đất nước tuyệt đẹp như thế. Tôi ngập tràn cảm xúc với chiến thắng, khó diễn tả bằng lời. Tô vô cùng biết ơn…!".

Destiny Wagner làm nên lịch sử khi là người đẹp đầu tiên của Belize đăng quang Hoa hậu Trái đất

Vẻ đẹp hình thể của Destiny Wagner

Cô được đánh giá cao ngay từ đầu cuộc thi

Destiny Wagner là một nhà thơ, doanh nhân và nhiều công việc khác

Destiny Wagner không phải chọn lựa đầu tiên của Belize

Destiny Wagner tốt nghiệp cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Pace, New York – Mỹ. Cô là nhà thơ danh tiếng tại quê nhà, tác giả của hai quyển sách, từng làm MC, doanh nhân, đại sứ thương hiệu cùng các hoạt động khác. Cô ra mắt cuốn sách đầu tiên năm 2018 với tựa đề "So you need advice". Năm 2020, cô hợp tác với 20 nhà thơ, nhà văn khác và viết tác phẩm "Belizean Blues" nhằm nỗ lực nâng cao nhận thức chống lại các vấn đề giáo dục bất bình đẳng và nạn đói của trẻ em ở Belize.

Cuốn sách chứa những bài thơ và truyện ngắn lấy cảm hứng từ cuộc sống của những người Belize và toàn bộ số tiền thu được chuyển cho một tổ chức phi lợi nhuận dành chống lại nạn đói ở trẻ em và đấu tranh cho nền giáo dục bình đẳng.

Destiny Wagner không phải chọn lựa đầu tiên của Belize. Người đẹp Aarti Sooknandan mới là đại diện cho Belize tại Hoa hậu Trái đất 2021. Tuy nhiên, một tháng sau khi đăng quang, Aarti Sooknandan đã đề nghị rút tên khỏi cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2021 nhưng lý do chưa chia sẻ và nguyện vọng của cô được đáp ứng.

Belize chọn Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Belize 2019 là Destiny Wagner – được đánh giá cao về độ xinh đẹp, tài năng để thay thế Aarti Sooknandan chinh chiến tại đấu trường nhan sắc này. Destiny Wagner đã làm nên lịch sử, mang về chiến thắng quốc tế đầu tiên cho Belize.

Destiny Wagner nỗ lực giúp nâng cao nhận thức chống lại các vấn đề giáo dục bất bình đẳng và nạn đói của trẻ em