Chủ nhân bản hit "Ngày chưa giông bão" thôi miên khán giả bằng ca khúc mới "Mê muội"

Tối 22-3, ca sĩ Bùi Lan Hương đã có buổi gặp gỡ truyền thông để công bố chuỗi dự án trong năm 2023, mở màn bằng Live Session "Fallen Angel - Thiên thần sa ngã".

Sau 5 năm hoạt động với chỗ đứng vững vàng trên thị trường âm nhạc với loạt ca khúc được khán giả yêu mến, Bùi Lan Hương trở lại Vpop 2023 với chuỗi dự án âm nhạc hoành tráng gồm Live Session "Fallen Angel - Thiên thần sa ngã", Album Vol 2 "Nữ thần mặt trăng".

Cô cũng hướng tới mục tiêu tổ chức liveshow đầu tiên trong sự nghiệp vào thời điểm cuối năm. Đây được coi là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp giọng ca "Mặt trăng", cũng là lời tri ân mà cô dành cho những khán giả đã chờ đợi mình trong suốt thời gian qua.

Bùi Lan Hương là giọng ca cực kỳ đặc biệt

Live Session gồm 6 tập, tương ứng với 6 bài hát mà Bùi Lan Hương đã chọn lọc để thực hiện những bản phối mới và thu âm cùng ban nhạc trực tiếp tại phim trường: Mê muội, Bùa mê, Mâu thuẫn, Vĩnh hằng, Vivu và Mashup "Anh, Anh ấy hay ai - Sa ngã".

Mở màn cho Live Session là Mê muội (Driving in the dream) - câu chuyện tình tựa như trong mơ với những cung bậc cảm xúc đầy khát khao của một cô gái đang đắm say.

"Live Session đúng nghĩa thực sự rất khó, thực hiện khác hẳn với những MV Performance - cả ca sĩ lẫn ban nhạc đều không được phép sai. Mỗi một bài hát chỉ có thể quay tối đa là 4 take (4 lần), những lần đó có khi ban nhạc đánh mỗi lần một khác, ca sĩ hát cũng vậy, không thể quay hay trám vào như mình làm trong phòng thu bình thường" - Bùi Lan Hương cho hay.

Cô được đánh giá cao về giọng hát

Sau 6 tập của Live Session, Bùi Lan Hương sẽ có một số những đêm nhạc "hâm nóng" trước khi chính thức ra mắt album Vol 2 mang tên "Nữ thần mặt trăng".

Cũng đã hơn 6 tháng, nữ ca sĩ tạm gác lại những đêm nhạc riêng để có thể tập trung vào dự án cũng như để giữ giọng hát tốt nhất cho Live Session. Chính vì vậy, những đêm nhạc xen giữa sẽ là cơ hội để cô thể hiện chính những bản phối mới cho hit cũ và là cách thử nghiệm sự yêu thích của khán giả cho những phiên bản này.

Ngoài "Mặt Trăng" và những sáng tác mới của Bùi Lan Hương, album sẽ có sự góp mặt của hai nhạc sĩ đã quen thuộc. Một trong số đó là Phan Mạnh Quỳnh - người đã cùng cô tạo nên bản hit đình đám hơn 53 triệu view trên YouTube "Ngày chưa giông bão".

Bùi Lan Hương là một trong những giọng ca thực tài của nhạc Việt với chất giọng đặc biệt. Được đánh giá cao ngay từ lúc mới xuất hiện nhưng cô đi khá chậm so với đồng nghiệp khi không có nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, 2023 selà năm giọng ca này chạy marathon với vẻ đầy quyết tâm.