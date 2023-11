Chiếc váy Bùi Quỳnh Hoa sẽ mặc trong đêm chung kết

Theo đó, Bùi Quỳnh Hoa sẽ diện chiếc váy dạ hội "Pink diamond" của nhà thiết kế Linh San trong đêm chung kết cuộc thi Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) 2023 diễn ra tại El Salvador ngày 18-11 (giờ địa phương). Chiếc váy được dựng phom dáng hai dây, ôm sát cơ thể và xẻ chân váy, nhấn mạnh tỉ lệ hình thể và tôn dáng của người đẹp này.

Chiếc váy được thực hiện trong hơn 300 giờ với hàng ngàn viên đá quý sắc hồng nhẹ nhàng trải dài trên thân váy, kết hợp cùng các sợi tua bắt mắt, tạo nên hiệu ứng sân khấu trong từng chuyển động.

Bộ trang phục không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật thị giác mà còn mang thông điệp mạnh mẽ từ nhà thiết kế Linh San đến Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa: Hãy luôn mạnh mẽ, tự tin và tỏa sáng trên sân khấu.



Trước đó, tại bán kết Miss Universe 2023 diễn ra sáng 16-11 (giờ Việt Nam), Bùi Quỳnh Hoa và hơn 80 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ thể hiện màn hô tên, trình diễn bikini, trang phục dạ hội...

Bùi Quỳnh Hoa xuất hiện trong layout trang điểm sắc sảo, điểm nhấn son môi đỏ với bộ trang phục dạ hội "Queen of the light" (Nữ hoàng ánh sáng), cũng do Linh San thiết kế.

Bùi Quỳnh Hoa trong phần thi trang phục truyền thống

MC cuộc thi giới thiệu về người đẹp Việt Nam: "Quỳnh Hoa đang thực hiện sứ mệnh mang lợi ích về sức khỏe sinh sản và tình dục cho những phụ nữ còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Hoa 25 tuổi, yêu thích gym và boxing, đang là sinh viên ngành sản xuất phim và đạo diễn. Cô muốn truyền cảm hứng để hướng đến việc bảo vệ phụ nữ yếu thế và trẻ em...".

Bùi Quỳnh Hoa