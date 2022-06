Tóc Tiên và nhiều sao Việt đã xác nhận tham gia chương trình

Hoà cùng xu hướng mang âm nhạc đến với các thành phố du lịch, nhạc hội VR by night – beyond the legend được tổ chức với mong muốn tạo thêm một không gian rộn ràng, sôi động và đầy năng lượng cho du khách khi đến với tỉnh Quảng Ninh.

Sự kiện lễ hội và giải trí lớn nhất mùa hè này sẽ diễn ra vào ngày 24-6 với nhiều nội dung thú vị. Trong đó, vũ đoàn Carnival đầy màu sắc với những vũ điệu nóng bỏng sẽ phủ đầy sân khấu hoành tráng của đêm hội với sàn catwalk dài tới 32 m dựng trên quảng trường Sun Carnival.

Một ngày hội đúng nghĩa với sự xuất hiện của dàn xe phân khối lớn của CLB Motor Việt nam tham gia diễu hành, làm nóng những cung đường dẫn về điểm tổ chức. Các VĐV chuyên nghiệp của Hội Dù bay Việt Nam sẽ có những màn tạo hình độc đáo và hoành tráng ngay trên bầu trời nơi tổ chức nhạc hội, mang tới những cảm xúc khó quên.



Lê Hiếu

Nhiều sao Việt đã xác nhận tham gia chương trình này, như: Tóc Tiên, Min, Đức Phúc, Erik, Lăng LD, Ricky Star..., hứa hẹn khiến đêm hội bùng nổ với những màn biểu diễn "cháy" hết mình. Hai rapper "hot" hiện nay là Lăng LD và Ricky Star sẽ khuấy động sân khấu với những bản rap chất ngất. Đức Phúc, Erik sẽ hoà giọng cùng khán giả qua những bài hit rất được yêu thích thời gian gần đây. Sân khấu sẽ còn rộn ràng hơn với những vũ điệu sôi động đến từ Min, Tóc Tiên...

Đức Phúc