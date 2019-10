Nữ diễn viên người Sand Van Roy, 28 tuổi, cáo buộc đạo diễn Luc Besson cưỡng hiếp cô. Tuy nhiên, 8 tháng trước, các công tố viên quyết định kết thúc cuộc điều tra do không đủ chứng cứ.

Tuy nhiên, cảnh sát vừa mở lại cuộc điều tra các cáo buộc này theo khiếu nại mới nhất của Sand Van Roy.

Đạo diễn Luc Besson

Nữ diễn viên Sand Van Roy

Luc Besson thừa nhận có mối quan hệ với nữ diễn viên nhưng bác bỏ cáo buộc cưỡng hiếp và gọi nữ diễn viên này là một "nhà tưởng tượng". Trong cuộc trò chuyện công khai lần đầu tiên đề cập cáo buộc này vào ngày 8-10 (giờ địa phương) với truyền thông, Luc Besson khẳng định: "Tôi chưa bao giờ cưỡng hiếp bất kỳ phụ nữ nào trong đời. Tất cả cáo buộc đều là dối trá".

Sand Van Roy cho biết Luc Besson đã cưỡng hiếp cô ở khách sạn tại Paris - Pháp vào tháng 5-2018. Thời điểm đó, 8 phụ nữ khác cũng từng lên tiếng cáo buộc đạo diễn này về hành vi tình dục sai trái nhưng một vài cáo buộc đã quá thời hạn điều tra.

Luc Besson, 60 tuổi, là nhà sản xuất và biên kịch với những bộ phim được đánh giá cao, đoạt nhiều giải thưởng như: "Le Grand Bleu", "Leon", "Subway", "The fifth element", "Nikita"...

Sand Van Roy từng tham gia hai vai nhỏ trong phim do Luc Besson đạo diễn là "Taxi 5", "Valerian and the City of a Thousand Planets". Cô cũng tham gia một số phim khác nhưng vẫn chưa nổi danh.