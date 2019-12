Sau một thời gian mất hút trên báo chí cũng như tại các sự kiện giải trí, Diễm My 9X vừa bất ngờ tung bộ ảnh đẹp và tiết lộ đang tập trung cho bộ phim "bom tấn" của VFC, đự kiến sẽ lên sóng VTV vào năm sau. Từ tháng 7-2019, sau hàng loạt chuyện buồn, Diễm My quyết định ra Bắc tham gia dự án phim của đạo diễn Huy Bùi. Cô cho biết quyết định này là để vượt qua những bão giông, biến cố…

Im ắng một thời gian, Diễm My 9x vừa trở lại

Diễm My tâm sự: "Sau khi mẹ mất, My thật sự không muốn ở nhà nữa vì nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mẹ. My chìm sâu vào nỗi đau khổ và tách biệt với cuộc sống tươi đẹp bên ngoài. My cảm thấy thật hợp lý và hữu duyên khi thời gian này, một dự án phim lớn ở Hà Nội mời My đóng tận 8 tháng. My được tạm rời khỏi nỗi đau khổ của mình, đến một nơi xa và bắt đầu một hành trình mới".



Đây là cách để cô giải quyết nỗi buồn của chính mình

"Nhiều khi đang quay phim ở Hà Nội, cứ nghĩ mẹ đang ở nhà trong TP HCM mà lòng My nhẹ hơn. Khi quay xong, bỗng sực tỉnh là mẹ đã đi được hơn nửa năm rồi, My lại lặng người" - cô thổ lộ.

Diễm My cho biết trước đây, cô luôn nghĩ đến việc phải mua được nhà, xe hay phải có danh tiếng vượt bậc. Khi mẹ mất, cô thấy những thứ ấy thật vô nghĩa.

"Bây giờ My nhìn mọi thứ khác lắm. My làm việc cật lực để thấy mình còn sống và còn cống hiến, My muốn mẹ tự hào và mãn nguyện vì đứa con duy nhất của mẹ đang thành công và hạnh phúc. Khi mẹ mất, My dọn hết đồ của mẹ đóng đàng hoàng để một góc làm kỷ niệm và dành phần lớn tiền mình kiếm được để đi xây cầu, xây nhà tình thương và làm từ thiện. Làm những việc tốt cho đời, My thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn" - cô trải lòng.

Cô chia sẻ sau khi mẹ mất thì bản thân cũng không cần gì nữa

Sau 1 năm ra Bắc, Diễm My 9x nhận thấy phim truyền hình ở đây thật chất lượng, được làm cẩn thận, tỉ mỉ, chăm chút như phim điện ảnh. Cô được học hỏi rất nhiều trong việc khám phá và phân tích mọi ngóc ngách nhân vật và cải thiện khả năng diễn xuất của mình.



Thời gian đầu ra Hà Nội, Diễm My gặp không ít khó khăn để hòa nhập cuộc sống mới. "Một phần vì đã 4 năm rồi My mới quay lại với phim truyền hình; một phần do chưa quen biết nhiều người và cách làm việc ngoài Hà Nội, kèm thêm là nhiều scandal xảy ra liên tiếp khiến My như bị xoáy vào một cơn giông bão không hồi kết. Mãi đến tháng thứ 3, My mới dần quen và bớt căng thẳng, giờ thì đã tận hưởng vai diễn và công việc mình đang làm" - cô cho biết.

Và ra Bắc là một quyết định đúng đắn đối với cô

Nửa năm qua, Diễm My cũng từng mắc phải chứng mất ngủ, phần vì khá căng thẳng cho vai diễn, phần vì quá nhớ mẹ. Tuy vậy, niềm vui của nữ diễn viên này chính là việc cô được đoàn phim và bạn bè hết mực yêu thương. Đến giờ, cô đã có những người bạn mới thân thiết rất hợp nhau như Lã Thanh Huyền, Huyền Lizzie, Thùy Anh.

Sau một năm nhiều biến cố, Diễm My 9X đang cố gắng nỗ lực từng ngày để tập trung thật nhiều vào công việc nghệ thuật.

Bộ ảnh mới của Diễm My 9x