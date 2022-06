Nhân vật Trà My do Diễm My 9X thủ vai là người con được cha là ông Quốc (NSƯT Hữu Châu thủ diễn) yêu thương nhất. Cô sở hữu tính cách bộc trực, thẳng thắn đôi khi nóng nảy khiến Trà My và mẹ là bà Thanh (NSND Hồng Vân thủ diễn) không hài lòng dẫn đến mâu thuẫn. Dẫu vậy, trong tận sâu bên trong tâm hồn, Trà My rất yêu thương bà Thanh và ông Quốc, hết lòng vì họ.

"Đây là một nhân vật khó thể hiện, một cô gái có nhiều sự mâu thuẫn giữa gia đình với những cảm xúc cá nhân. Dù là tuyến nhân vật khó nhưng lại có nhiều điểm mới để khai thác sâu hơn" - Diễm My 9X thổ lộ. Cô nói thêm rằng Trà My có ý chí, mạnh mẽ trong cuộc sống, có mục tiêu rõ ràng trong chuyện tình cảm và gia đình.

Diễm My 9X hóa thân Trà My trong "Giấc mơ của mẹ"

NSND Hồng Vân vào vai bà Thanh - mẹ của nhân vật Trà My do Diễm My 9X hóa thân, NSƯT Hữu Châu vai ông Quốc

"Tôi thích tất cả mọi thứ của Trà My vì tính cách của cô ấy rất giống với tôi ở thời điểm trước. Tôi và nhân vật của mình đều là những cô gái nóng tính, thích tự do, không gò bó và dù yêu thương mẹ nhiều nhưng ít khi tìm được tiếng nói chung dẫn đến việc khắc khẩu với bà. Sự kết nối này khiến cho cô nỗ lực thể hiện tốt vai diễn, lột tả nội tâm của Trà My để truyền tải cảm xúc đến khán giả" – Diễm My 9X bộc bạch.

Có sự tương đồng trong tính cách là thế nhưng nhân vật Trà My không phản ánh toàn bộ bản thân nữ diễn viên ngoài đời, đặc biệt là ở bối cảnh gia đình đông con rất khác với gia đình một con như của cô.

Mẹ của Diễm My 9X đã qua đời năm 2019 nên khi tham gia bộ phim nói về tình cảm gia đình, về người mẹ khiến cô cảm xúc. Trong tâm thư gửi mẹ sau khi bà qua đời, Diễm My 9X từng viết: "Đôi khi, một ngày mẹ gọi tôi hỏi khi nào về nhiều đến mức tôi rất bực mình mà đến tận bây giờ nghĩ lại hối hận dằn vặt khôn nguôi khi mình đã không hiểu cho nỗi cô đơn của mẹ. Mẹ ở nhà một mình và con là niềm yêu thương duy nhất của mẹ".

Diễm My 9X và mẹ

Ngoài Diễm My 9X, phim còn quy tụ nhiều diễn viên: NSND Hồng Vân, NSND Kim Xuân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Trần Ngọc Vàng… NSƯT Hữu Châu cho biết đây là phim ông có nhiều cảnh khóc nhất. Ngay từ ngày đầu bấm máy, ông đã phải thực hiện các cảnh khóc khó.

Nhân vật của ông thể hiện là người yêu thương vợ, con, dùng cả đời cùng vợ vun đắp cho gia đình để được trọn vẹn tình thương. Đôi khi, các thành viên trong gia đình có mâu thuẫn nhưng các con ông rất ngoan và yêu thương cha mẹ. Phim được phát sóng độc quyền trên VieOn từ 1-7.