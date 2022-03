Tại đồn cảnh sát tỉnh Nonthaburi - Thái Lan, chủ thuyền Tanupat "Por" Lerttaweewit, lái thuyền Robert và nữ quản lý Kratik Itsarin Juthasuksawat đã quỳ xuống dâng hoa và xin lỗi bà Panida Siriyudthayothin - mẹ của Tangmo Pattaratida.

Chủ thuyền Por hối lỗi rằng nếu hôm đó không mời mọi người đi dạo thuyền trên sông thì đã không xảy ra chuyện này. Por và Robert hứa sẽ thay thế Tangmo Pattaratida chăm sóc bà Panida Siriyudthayothin, xem bà là mẹ mình. Kratik cũng xin lỗi vì mọi chuyện đã xảy ra.

Chủ thuyền Por dâng hoa và xin lỗi

Bà Panida Siriyudthayothin tha thứ cho chủ thuyền và lái thuyền

Nhưng bà không tha thứ cho nữ quản lý

Bà chất vấn nhiều điều xung quanh lời khai của nữ quản lý

Bà Panida Siriyudthayothin nói lời tha thứ với Por và Robert nhưng không bỏ qua với Kratik. Với hai người khác có mặt trên thuyền, bà chưa biết ứng xử ra sao.

Mẹ của nữ diễn viên "Chiếc lá cuốn bay" liên tục chất vấn Kratik rằng vì sao không gọi điện thông báo cho bà vụ việc dù đến nay đã là ngày thứ tư sau khi thảm kịch xảy ra. Bà hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra với Tangmo Pattaratida sau khi rơi xuống nước. Bà thắc mắc vì sao Kratik không rơi giọt nước mắt nào và vì sao không đến phòng pháp y trong khi nhiều người bạn nữ diễn viên đã tới.

Trước những chất vấn này, Kratik xin lỗi và bày tỏ hối hận khi không gọi cho bà đầu tiên. Cô đã quá đau buồn trước tin Tangmo Pattaratida qua đời nên không nghĩ nhiều đến việc này. Nữ quản lý giải thích rất nhiều điều, khẳng định mình đã khai mọi thứ với cảnh sát, tin tưởng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ.

Tangmo Pattaratida tử nạn sau khi ngã từ thuyền xuống sông, ra đi ở tuổi 38

"Con đã khai hết với phía cảnh sát. Con chỉ lên thuyền và thế thôi. Tangmo đi vệ sinh mà không nói cho con biết và con chỉ biết chuyện khi cô ấy đã ngã. Con mời mọi người đi thuyền và suy nghĩ vô cùng tích cực. Đó là con thuyền đẹp. Con chẳng muốn chuyện kinh khủng đó xảy ra. Có thể con nói giống như tìm cái cớ bào chữa nhưng đó là sự thật" - Kratik giải thích.

Lý giải việc không vào phòng pháp y, ban đầu Kratik trần tình là do bảo vệ thông báo đã đóng cửa. Tuy nhiên, sau khi bà Panida Siriyudthayothin khẳng định không có chuyện này, bà vẫn ở đó cùng mọi người thì Kratik thanh minh nơi đấy gợi nhớ đến hình ảnh của Tangmo Pattaratida nên không muốn vào. Cô muốn luôn nhớ tới hình ảnh đẹp nhất của nữ diễn viên trước đây.

Bà Panida Siriyudthayothin chất vấn liệu Kratik có gì che giấu hay không thì nữ quản lý này vẫn khẳng định không có. Mẹ của Tangmo Pattaratida luôn cho rằng cái chết của con gái có sự mờ ám, uẩn khúc nên mong cơ quan điều tra tìm ra sự thật.

Trong những ngày qua, 5 người có mặt trên thuyền cùng nạn nhân đã làm việc tích cực với cơ quan điều tra. Cơ quan điều tra còn dùng máy phát hiện nói dối trong quá trình thẩm vấn.

Tối 1-3, Anna - một trong các quản lý và là bạn của Tangmo Pattaratida cho biết trên trang cá nhân rằng nữ diễn viên này có mua bảo hiểm tai nạn số tiền 1 triệu bath (hơn 699 triệu đồng). Người thụ hưởng tiền bảo hiểm là Easter - con gái nuôi của nữ diễn viên và con gái ruột của nữ quản lý Kratik. Thông tin này khiến cộng đồng mạng một phen dậy sóng với những tin đồn, bàn tán, nghi ngờ.

Cảnh sát công bố kết quả khám nghiệm thi thể cho thấy Tangmo Pattaratiday chết do ngạt nước. Trong phổi và dạ dày, khí quản cô có bùn. Nạn nhân có vết thương ở cánh tay, sau vai và chân. Hai vết ở thân trên là do một vật sắc nhọn gây ra, trong khi vết bầm ở chân là do vật rắn đâm vào. Vết thương không giống do xô xát.

Cảnh sát vẫn đang điều tra xem vụ việc là tai nạn đơn thuần hay có người cố ý ám hại. Trước đó, chủ thuyền và người lái phương tiện bị khởi tố do giấy phép sử dụng thuyền hết hạn từ tháng 1. Lái thuyền không có giấy phép hành nghề.

Vụ việc về cô gây xôn xao dư luận mấy ngày gần đây

Tangmo Pattaratida sinh năm 1984, là diễn viên kiêm ca sĩ, người mẫu. Cô từng đóng nhiều phim: "Chiếc lá cuốn bay", "Hồn ma Mae Nak", "Chuyến xe bá đạo 888",…

Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, nghề nghiệp ổn định nhưng Tangmo Pattaratida chịu nhiều đau khổ trong đời sống cá nhân. Tangmo Pattaratida từng kết hôn với ca sĩ Tono Pakin và ly hôn sau 2 năm khiến cô suy sụp tinh thần, đến mức tự tử nhưng may mắn được cứu kịp thời.