Gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh tham gia chương trình truyền hình thực tế Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân

Chương trình truyền hình thực tế "Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân" đặt ra nhiệm vụ cho các ông bố nổi tiếng trong 48h phải tự chăm sóc con mà không có sự giúp đỡ từ vợ. Chương trình được Việt hóa theo chương trình The Return of Superman của Hàn Quốc. Phiên bản gốc nhiều năm liền nhận được giải "Chương trình truyền hình của năm" do khán giả bình chọn trong khuôn khổ Giải thưởng KBS danh giá.



Theo thông tin từ đơn vị sản xuất, bản Việt sẽ có sự tham gia của 4 gia đình: Khắc Việt, JustaTee, Lương Thế Thành và Đức Thịnh. Ngoài yếu tố hài hước hay sự lóng ngóng khi chăm con của các ông bố, thì chính sự dễ thương đến 'tan chảy' của những nhóc tì sẽ là điểm lôi cuốn của show. Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân hứa hẹn là chương trình truyền hình thực tế về chủ đề gia đình đáng chú ý nhất mùa hè này.

Nhạc sĩ Khắc Việt tham gia cùng 2 con

Lương Thế Thành tham gia cùng con trai

Tổng đạo diễn Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân - ông Lương Hải Khoa khẳng định, chính văn hóa Việt Nam, những câu chuyện riêng trong mỗi gia đình của 4 ông bố và các con là yếu tố tạo ra sự khác biệt tới 99% và tạo nên sức hút của bản Việt so với bản gốc của Hàn Quốc.

Ở Việt Nam, số lượng các chương trình về gia đình để nhiều thế hệ cùng xem, gắn kết tình cảm giữa các thành viên rất ít. Chính vì vậy, Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân tập trung khai thác mảng đề tài trẻ em và tình cảm gia đình, được kỳ vọng sẽ mang đến sự khác biệt và khoảng lặng cần thiết giữa hàng loạt các gameshow giải trí ồn ào và nặng tính ganh đua.

Mẹ vắng nhà - Ba là siêu nhân bám sát với phiên bản gốc, nhưng sẽ rất gần gũi với khán giả Việt do được thay đổi để phù hợp với bối cảnh, văn hóa của người Việt. Ngay sau 1 ngày phát sóng trailer, chương trình đã có hơn 1 triệu lượt xem trên Youtube. Fanpage chương trình đạt hơn 100.000 lượt theo dõi. Những con số này cho thấy chương trình về tình cảm gia đình được rất nhiều khán giả quan tâm.