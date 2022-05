Dương Tử Quỳnh được xếp vào hạng mục Titan (những người phi thường) cùng nhiều cái tên ấn tượng của thế giới như Tim Cook, Oprah Winfery, Hwang Dong-hyuk, Kris Jenner…

Ngoài hạng mục Titan, danh sách còn có các hạng mục khác: Nhân vật mang tính biểu tượng (Icons), Người tiên phong (Pioneers), Nghệ sĩ (Artists), Người đổi mới (Innovators), Nhà lãnh đạo (Leaders).

"Đả nữ" Dương Tử Quỳnh được tôn vinh

Tạp chí Time dẫn lời từ nhiều người nổi tiếng, ngợi khen Dương Tử Quỳnh. Trong đó, nhà văn đình đám Kevin Kwan nhận định: Bà ấy nhiều lần đạt được những điều tưởng chừng không thể. Một người đẹp Malaysia lại có thể trở thành nữ hoàng của dòng phim hành động tại thị trường điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc), lĩnh vực diễn viên nam thống trị. Thế nhưng, Dương Tử Quỳnh làm được. Bà lại một lần nữa lật đổ định kiến khi tham gia phim James Bond, phim "Ngọa hổ tàng long" - tác phẩm từng thắng Osars danh giá ở các hạng mục. Bà tham gia phim "Crazy Rich Asians" với dàn diễn viên toàn châu Á nhưng doanh thu hơn 239 triệu USD.

Dương Tử Quỳnh gần đây xuất hiện trong phim "Everything Everywhere All at Once" đạt được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Bà đảm nhận vai chính và thể hiện khả năng diễn xuất, nền tảng võ thuật vốn có.

Dương Tử Quỳnh là một diễn viên điện ảnh, diễn viên múa nổi tiếng. Bà từng đoạt danh hiệu hoa hậu Malaysia năm 1983, nổi tiếng với các phim "Ngọa hổ tàng long", "Phong vân" (phần 2) "Hoắc Nguyên Giáp", "Xác ướp" 3...

Bà nhận được nhiều giải thưởng, tôn vinh sự nghiệp của mình.

Dương Tử Quỳnh từng đoạt nhiều giải thưởng