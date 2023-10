Nhiều bạn trẻ đến tham dự sự kiện "Lễ hội ẩm thực và hương vị"

Theo ban tổ chức, sự kiện "Lễ hội ẩm thực và hương vị" ( Taste of Saigon by artLIVE) nhằm đưa các loại hình nghệ thuật, từ nghệ thuật ẩm thực đến kiến trúc, hội họa, thủ công… đến gần hơn với công chúng. "Taste of Saigon by artLIVE" sẽ là sự kiện thường niên tại Hội trường Thống Nhất.



Năm đầu tiên "của Taste of Saigon by artLIVE" sẽ hướng đến mục tiêu tạo dựng được một hệ sinh thái cho giới trẻ với phong cách sống trẻ trung, văn minh, có chiều sâu.

Các triển lãm dịp này sẽ là hội họa, digital art, nội thất, đa giác quan…; âm nhạc đa phong cách từ các nghệ sĩ; nghệ thuật ẩm thực của các nhãn hàng cao cấp; giáo dục nghệ thuật chuyên sâu cho giới trẻ với các workshop, seminar…; trải nghiệm camping gần gũi thiên nhiên giữa lòng thành phố…

Trong khuôn khổ của "Taste of Saigon by artLIVE" còn có hai cuộc thi "artLIVE Mixology Championship" (AMC) và "artLIVE Pizza Championship" (APC).

Đây là hai cuộc thi chuyên nghiệp về ẩm thực và pha chế, vừa kết thúc vòng loại trong tháng 9 vừa qua, cuộc thi được kỳ vọng sẽ tìm ra những "ngôi sao" pha chế thức uống ngon, làm bánh thơm.

Lễ khai mạc sự kiện Taste of Saigon diễn ra sáng 6-10

Tại buổi họp báo diễn ra sáng 6-10, ban tổ chức artLIVE cho biết: "TP HCM hay Việt Nam có rất nhiều sự kiện nhưng là những sự kiện độc lập như: Triển lãm nghệ thuật, liveshow ca nhạc, hội chợ ẩm thực… Mỗi sự kiện mang một màu sắc riêng với công chúng hay nhãn hàng, tuy nhiên vẫn chưa có những sự kiện dài ngày tạo thành phong cách sống (lifestyle) dành cho giới trẻ. Hy vọng rằng "Taste of Saigon by artLIVE" sẽ phần nào giải tỏa được sự thiếu hụt này".

Một sự kiện phong cách sống đầy thú vị

Tại "Taste of Saigon by artLIVE", khách hàng cá nhân hay khách hàng doanh nghiệp đều có thể tìm kiếm đối tác của mình. Đây là một trong chuỗi các hoạt động của artLIVE để đồng hành cùng các thương hiệu trong việc truyền thông sâu rộng, lâu dài, đặc biệt là vào thời điểm "vàng" các nhãn hàng tung chiến dịch quảng bá cho mùa mua sắm cuối năm.