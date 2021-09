"The Last Duel" được viết dựa trên cuốn tiểu thuyết của Eric Jager có tựa "The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France". Nội dung phim lấy bối cảnh thế kỷ XIV tại Pháp, kể về trận tử chiến giữa hiệp sĩ Jean de Carrouges và hộ vệ Jacques Le Gris.

Cả 2 vốn là bạn tốt nhưng tất cả thay đổi khi Jacques Le Gris bị cáo buộc cưỡng bức người đẹp Marguerite - vợ của Jean de Carrouges. Mặc dù Jacques Le Gris phủ nhận nhưng mâu thuẫn khiến cả hai trở mặt thành thù và quyết định tử chiến. Đây là trận đấu cuối cùng được chấp nhận hợp pháp trong lịch sử của Pháp.