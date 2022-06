Lễ trao giải tổ chức tại trung tâm tổ chức sự kiện Barker Hangar, Santa Monica, bang California - Mỹ ngày 5-6 (giờ địa phương).

Jennifer Lopez chọn đầm khoét sâu phần ngực và cắt xẻ hai bên hông khoe eo. Cô xõa mái tóc dài, trang điểm tông màu phù hợp, tôn thêm vẻ đẹp vốn có. Jennifer Lopez ngay lập tức trở thành tâm điểm của ống kính cánh săn ảnh.

Jennifer Lopez trên thảm đỏ lễ trao giải

Cô thu hút chú ý

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên chọn đầm hở táo bạo

Không thua kém Jennifer Lopez là ca sĩ kiêm nhạc sĩ Mỹ Olivia Rodrigo. Cô chọn đầm đen gợi cảm, bó sát cơ thể với phần ngực khoét sâu, khoe khéo léo. Người đẹp 19 tuổi chọn lối trang điểm nhẹ, trông tự nhiên.

Olivia Rodrigo rạng rỡ tuổi 19

Cô chọn đầm hở phần ngực

Olivia Rodrigo nhận giải thưởng

Nữ diễn viên Chrishell mặc trang phục hở bạo để lộ phần ngực, eo và quần cách điệu cắt xẻ theo lối gợi cảm ở hai bên hông. Cô cười rạng rỡ trên thảm đỏ.

Chrishell

Minh tinh Sydney Sweeney, Vanessa Hudgens… và một số người đẹp khác cũng tạo chú ý với trang phục theo mốt khoe da thịt.

Sydney Sweeney

Vanessa Hudgens

Kristin Cavallari

Một số kết quả lễ trao giải: "Spider-Man: No Way Home" thắng hạng mục "Phim hay nhất"; Ca khúc "On My Way (Marry Me)" - Jennifer Lopez thể hiện thắng hạng mục "Ca khúc xuất sắc"; Olivia Rodrigo được vinh danh với hạng mục "Phim tài liệu âm nhạc xuất sắc nhất" nhờ phim "Olivia Rodrigo: driving home 2 u"…