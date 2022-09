Nhiều gương mặt tại Vote for five tạo được nhiều chú ý

Sau 1 tuần tạm ngưng vì ê kíp "dính Covid-19", chương trình thực tế tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam Vote for five đã trở lại trong sự háo hức của khán giả. Với thử thách đấu nhóm và loại theo nhóm mang chủ đề Club House, Vote for five khiến khán giả "bùng nổ" bởi những màn trình diễn cực bốc cùng vũ đạo chuyên nghiệp.



Kể từ tập 6, Vote For Five cũng mở thêm một kênh bình chọn dành cho khán giả - The Makers bên cạnh bình chọn trực tiếp tại trường quay hoặc qua landing page vote45.vn.

Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả được bình chọn cho thí sinh/phần thi đấu mình yêu thích khi xem trực tiếp một chương trình thực tế trên nền tảng OTT. Vote for five đang ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra những tương tác mạnh mẽ, gần gũi hơn bao giờ hết giữa khán giả và chương trình, đúng tính chất của một buổi trình diễn thực tế trao 100% quyền cho khán giả.

Vote for five là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên ở Việt Nam tìm kiếm nhóm nhạc nam

Phần biểu diễn của các thí sinh không chỉ mang đến sự thú vị cho khán giả mà còn là cơ sở để khán giả bình chọn ra những ứng viên sáng giá nhất.

Những cái tên như Alex Dương, Dino, Gusty, Khun Lee, Jayden khiến dàn huấn luyện viên dành nhiều lời khen ngợi sau phần trình diễn. Đông Nhi nhận xét: "Không biết nói gì hết, toàn nhìn thôi à. Mới ra một cái là mình dán con mắt vô". Isaac cũng cho biết: "Phần trình diễn quá xuất sắc, không hát phô, phần nhìn quá đẹp".

Các gương mặt ứng viên đang dần lộ diện

Trong khi đó, tân binh Cường Bạch thu hút mọi sự chú ý của khán giả lẫn giám khảo. Trúc Nhân nhận định: "Làm nghề 10 năm, anh chưa thấy ai nhảy đẹp mà thần thái như em. Anh tiếp xúc với rất nhiều những ca nghệ sĩ và nhóm nhạc khác nhau nhưng chưa bao giờ anh nổi da gà vì bất kì một ai trên sân khấu nhảy. Đây là lần đầu tiên ở đất nước mình anh có cảm giác đó là với em. Anh cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi thế hệ Gen Z có một bạn trẻ tài năng như em và em xứng đáng được tôn vinh vì điều đó".