Thí sinh Miss Grand International 2023 nóng bỏng với bikini

Thời tiết Đà Nẵng không thuận lợi cho phần thi Swimsuit (đồ tắm) được tổ chức ngoài trời của Miss Grand International 2023. Vì thế chương trình đã bị dời lại thời gian dài so với dự kiến. Phần sàn diễn trơn do mưa lớn đã cản trở không ít thí sinh hoàn thành phần thi của mình.

Mr.Nawat - Chủ tịch Miss Grand International cũng rời khỏi chỗ ngồi, lo lắng và không yên tâm sau khi ghi nhận nhiều trường hợp thí sinh bị trượt té bởi sàn diễn trơn, không hoàn thành được phần thi của mình.



Tuy nhiên, nhìn tổng thể, thí sinh của Miss Grand International 2023 đều tự tin tiếp nhận thử thách và hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất.

Đặc biệt, Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam Lê Hoàng Phương chọn guốc thấp và bám đất để thuận tiện "bung skill" (kỹ năng) vô cùng chuyên nghiệp, hình thể của Lê Hoàng Phương được nhận xét là đang trong giai đoạn "chín muồi" nhất.

Do điều kiện thời tiết xấu khiến các thí sinh không có được phần thi tốt nhất, tổ chức Miss Grand International quyết định sẽ sắp xếp lịch trình để phần thi này được diễn ra một lần nữa vào ngày 14-10.

Vừa qua, các thí sinh đã có khoảng thời gian đến với Hội An và thưởng thức ẩm thực đặc trưng tại nơi đây, tuy chưa thể thực hiện lịch trình đến thăm Phố cổ Hội An do điều kiện thời tiết nhưng đó sẽ là một điều đáng tiếc nếu các cô gái chưa được đến thăm địa điểm nổi tiếng này.

Song song với phần thi Swimsuit, thí sinh Miss Grand International 2023 sẽ tiếp tục tham gia vào show diễn thời trang thức 2 trong khuôn khổ mùa thứ 6 của Vietnam Beauty Fashion Fest được diễn ra tại Đà Nẵng.

Sau thành công của show diễn trước tại Hạ Long, show diễn thứ 2 sẽ mang đến những điều bất ngờ thú vị nào, những bộ sưu tập như thế nào, hãy cùng chờ đón vào ngày 14-10.