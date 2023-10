Thông tin đám cưới của cặp đôi được hé lộ trên tờ Us Weekly. Theo đó, đám cưới của họ có sự góp mặt của gia đình hai bên và một vài bạn bè thân thiết.

Milo Ventimiglia gặp gỡ Jarah Mariano năm 2022 nhưng họ chưa bao giờ xác nhận chuyện hẹn hò trước công chúng.

Milo Ventimiglia và Jarah Mariano đám cưới

Cả hai có cái kết đẹp sau thời gian hẹn hò kín đáo

Vào mùa hè 2022, tài tử này đã mua một căn nhà ở Malibu sau khi gặp gỡ một nửa cuộc đời. Đến tháng 11-2022, họ cùng tham gia chuyến du ngoạn cưỡi ngựa trên đỉnh núi và đăng tải lên trang mạng xã hội.

Milo Ventimiglia từng mô tả mẫu người phụ nữ lý tưởng của anh là một người trung thực, chân thật và trí tuệ.

Milo Ventimiglia từng tham gia nhiều phim: "This is us", "Grown Ups 2", "Creed II", "Gotham"… Anh cũng nhận được nhiều giải thưởng cho sự nghiệp.

Trong khi đó, Jarah Mariano sở hữu thân hình bốc lửa, là một trong các thiên thần nội y danh tiếng của làng mốt thế giới.

Milo Ventimiglia là tài tử điển trai Hollywood