Nhan sắc Hoa hậu Diệu Hoa sau 33 năm đăng quang

Trong bộ ảnh gia đình mừng sinh nhật con gái lớn (sinh năm 1997), nhan sắc hoa hậu Việt Nam 1990 Diệu Hoa thu hút sự chú ý. Hai con gái của Diệu Hoa hướng đến hai phong cách khác nhau. Cô con gái lớn Diệu My khoe vẻ gợi cảm một cách tinh tế với những chiếc váy trễ vai hoặc hai dây lấp ló ngực đầy. Phom dáng bó sát với đường may tinh tế làm nổi bật đường cong quyến rũ. Trong khi đó, Diệu Ly hướng đến sự trẻ trung khi kết hợp croptop với chân váy cùng màu. Khi mặc những thiết kế đính họa tiết 3D điệu đà hay váy đôi với chị gái, Diệu Ly kết hợp cùng khuyên tai to bản hoặc choker để tạo sự khác biệt, tôn vẻ cá tính và hiện đại.



Khoe sắc bên hai con gái, hoa hậu Diệu Hoa được nhiều khán giả đặt cho danh hiệu "Người đẹp không tuổi" vì sự rạng rỡ, trẻ trung không hề kém cạnh hai cô con gái. Ba mẹ con thường được nhận xét trông như ba chị em khi đi cùng nhau.

Cô được mệnh danh là người đẹp không tuổi

Hoa hậu Diệu Hoa có cả thảy ba người con với ông xã người Ấn Độ - doanh nhân Maneesh Dane là Diệu My, Diệu Ly và Hoàng Phi. Diệu My, con gái lớn của Diệu Hoa, sinh năm 1997, từ nhỏ đã sở hữu nhan sắc nổi trội. Cô từng được kỳ vọng sẽ tiếp bước mẹ trở thành hoa hậu. Tuy nhiên, Diệu My không có hứng thú với showbiz mà chọn theo đuổi con đường học vấn. Diệu Hoa cho biết vợ chồng cô không bắt ép các con làm bất kỳ điều gì mà chỉ tư vấn và để chúng tự quyết định cuộc sống của mình. Diệu My từng theo học tại Wharton Business School thuộc đại học Pennsylvania, một trong những cơ sở đào tạo về kinh doanh hàng đầu thế giới. Sau khi tốt nghiệp, Diệu My không về Việt Nam mà ở lại Mỹ phát triển sự nghiệp. Cô hiện làm việc cho một tập đoàn tài chính tại New York.

Hai con gái của hoa hậu Diệu Hoa

Nguyễn Diệu Ly, sinh năm 1998, từng tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Marketing - truyền thông của New York University. Sau khi tốt nghiệp, Diệu Ly đầu quân cho Google ở Singapore. Hoàng Phi, con trai út của hoa hậu Diệu Hoa, sinh năm 2000, hiện là sinh viên ngành khoa học máy tính tại Washington University. Giống như hai chị gái, Hoàng Phi cũng là niềm tự hào của bố mẹ vì ngoan ngoãn học giỏi.

Cả hai đều học rất giỏi

Hoa hậu Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990, khi đang là sinh viên năm cuối khoa tiếng Nga, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Năm 1992, Diệu Hoa gặp doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ và kết hôn một năm sau đó. Diệu Hoa có thể sử dụng năm thứ tiếng: Anh, Nga, Ấn Độ, Thái Lan, Pháp. Năm 2008, chị tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs. World) và vào top 5.