Met Gala 2022 có chủ đề "In America: An Anthology of Fashion", với điểm nhấn khai phá nét đẹp phong cách Mỹ.

Tham gia sự kiện này, Kaia Gerber xinh đẹp trong bộ đầm có đường cắt xẻ tinh tế, khoe vòng eo thon thả, khí chất dịu dàng. Kết hợp với đầm là lối trang điểm cổ điển khiến cô trông hoài cổ, quyến rũ.

Kaia Gerber

Cô mang đến cảm giác hoài cổ với trang phục và cách trang điểm

Người đẹp Blake Lively cũng diện bộ đầm gây ấn tượng. Cô tạo bất ngờ với bộ đầm hai lớp và chuyển màu đặc sắc ngay trước ống kính cánh săn ảnh.

Blake Lively và đầm hai lớp

Cô được hỗ trợ tạo dáng

Bộ đầm có phần đuôi trải dài

Blake Lively gây ngạc nhiên khi đầm đổi màu

Vanessa Hudgens cuốn hút trong bộ đầm đen xuyên thấu. Cô trang điểm đậm với điểm nhấn đôi mắt, tăng thêm nét quyến rũ.

Vanessa Hudgens và đầm xuyên thấu

Trang phục Kim Kardashian trình diễn, đầm màu xanh ngọc của Dương Tử Quỳnh hay đầm của Amber Valletta… cũng gây nhiều chú ý.

Kim Kardashian

Janelle Monáe

Gigi Hadid

Dương Tử Quỳnh

Amber Valletta

Met Gala cũng quy tụ không ít ngôi sao với trang phục kỳ lạ, bắt mắt.

Natasha Poonawalla

Bella Hadid

Dove Cameron

Jordan Roth

Megan Thee Stallion