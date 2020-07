Đạo diễn Gina Prince-Bythewood của "The Old Guard" hé lộ về phần 2 của phim, nhấn mạnh vai trò của nhân vật Quỳnh do Ngô Thanh Vân thủ diễn. Nhân vật này đã xuất hiện ở phần 1 và dù không nhiều đất diễn nhưng là nhân vật có số phận, có dấu ấn riêng chứ không phải dạng có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Theo đạo diễn Gina Prince-Bythewood, phần 2 của phim cũng sẽ bám sát nguyên tác truyện tranh và Quỳnh là chìa khóa mở ra phần này. "Nhân vật Quỳnh tái xuất và trở thành tác nhân làm nảy sinh nhiều vấn đề. Phim cũng giới thiệu một nhân vật phản diện mới, không phải người bất tử, khiến lực lượng hai phe cân bằng hơn" - Gina Prince-Bythewood hé lộ.

Ngô Thanh Vân trong "The Old Guard"

Phần 2 đang được nhà sản xuất xét duyệt nhưng nhiều người trong giới cho rằng nó sẽ sớm được tiến hành. Bởi "The Old Guard" được khán giả đón nhận và đứng đầu về lượt xem của Netflix cuối tuần qua, nhận đánh giá tích cực từ giới phê bình.

"The Old Guard" có nội dung kể về Andy (Charlize Theron đóng). Cô dẫn đầu một nhóm lính đánh thuê gồm những người bất tử. Họ không biết lý do mình bất tử mà chỉ biết vết thương trên người tự lành, không dấu vết. Nhóm của Andy sống qua hàng trăm năm cho đến khi sự bất tử dần biến mất.

Trong phần 1, Ngô Thanh Vân đóng vai Quỳnh, vốn là đồng đội đầu tiên của Andy, từng sát cánh bên nhau chiến đấu. Nhưng Quỳnh bị một nhóm người nhốt trong quan tài sắt, ném xuống đại dương suốt 500 năm phải chết đi sống lại, chịu đủ dày vò. Cô xuất hiện qua sự hồi tưởng của các nhân vật. Tuy nhiên, ở cuối phần 1, Quỳnh lại tái xuất bí ẩn và gây tò mò cho khán giả với câu thoại: "Booker, rất vui được gặp lại anh".

Cô sẽ là phản diện chính trong phần 2, đối đầu nhân vật của Charlize Theron

Việc Ngô Thanh Vân xuất hiện trong các phim Hollywood không phải mới, cô đã tham gia rất nhiều phim: "Crouching Tiger", "Hidden Dragon: Sword of Destiny", "Bright", "Star Wars: The Last Jedi", "Da 5 Bloods"... Tuy nhiên, như bao diễn viên châu Á góp mặt trong phim Hollywood khác, các vai diễn của Ngô Thanh Vân thường có thời lượng ngắn, vài phút hoặc một số ít phân cảnh trong toàn bộ câu chuyện.

Dẫu rằng Ngô Thanh Vân luôn cố gắng để vai diễn của cô tuy ngắn nhưng có số phận, có câu chuyện và điểm nhấn riêng chứ không chỉ nhợt nhòa, chớp nhoáng nhưng vẫn có không ít ý kiến trái chiều, sự thiếu vắng niềm tin của khán giả Việt với việc diễn viên Việt Nam xuất hiện trong phim Hollywood.

Họ nghi ngờ đây chỉ là chiêu trò nhà sản xuất để "lôi kéo" khán giả khu vực hứng thú theo dõi phim. Nếu lần này, Ngô Thanh Vân có một vai đủ đất diễn, một phản diện chính đối đầu minh tinh Hollywood như Charlize Theron sẽ là một thành công lớn, một điểm nhấn để xóa bỏ sự "tự ti" đến từ chính một bộ phận khán giả bản địa.

Trong truyện tranh "The Old Guard", nhân vật Quỳnh thực chất là cô gái Nhật Bản có tên Noriko. Nhưng khi Ngô Thanh Vân được mời vào vai này, cô nói mình là người Việt Nam nên đề nghị đổi tên nhân vật sang Việt Nam và ê-kíp chấp thuận. Cô trở thành Quỳnh người Việt Nam chứ không phải Noriko người Nhật Bản như nguyên tác. Hành động này của Ngô Thanh Vân nhận được sự tán thưởng từ công chúng. Nữ diễn viên Charlize Theron cũng khen năng lực Ngô Thanh Vân, cảm thấy may mắn khi làm việc cùng cô trong video hậu trường.

Ngô Thanh Vân luôn nỗ lực để nhân vật của mình trong phim Hollywood có điểm nhấn riêng dù ít phân đoạn