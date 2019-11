Lễ trao giải quy tụ đông đảo ngôi sao trong làng giải trí thế giới. Trong đó, một số ca sĩ, người mẫu tạo chú ý bằng cách chọn trang phục hở, cách phục trang kỳ dị. Họ thu hút ống kính cánh săn ảnh ngay khi xuất hiện.

Nữ ca sĩ Argentina J Mina chọn mặc áo ngực tạo hình rắn và khoác thêm áo jeans hờ hững. Cô thoải mái cởi áo khoác khi tạo dáng. Cô nhận giải "Nghệ sĩ Latin vùng Nam Mỹ xuất sắc" tại lễ trao giải năm nay.

Nữ ca sĩ Jasmine Sokko chọn cho mình trang phục kín đáo nhưng lại mang mặt nạ che ngang gương mặt. Cô đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ Đông Nam Á xuất sắc".

Người mẫu Joan Smalls diện trang phục cắt xẻ táo bạo, để lộ phần lớn da thịt

Người mẫu Leomie Anderson khoe đôi chân thon và vòng một trên thảm đỏ.

Kết quả một số hạng mục quan trọng của EMA năm nay: Taylor Swift đoạt giải Video xuất sắc nhất với "ME! ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco"; Shawn Mendes - giải Nghệ sĩ xuất sắc nhất; Billie Eilish - giải Ca khúc xuất sắc nhất với "Bad guy"; Nicki Minaj - giải Hip hop xuất sắc nhất…