Kennedy Garcia sinh ra ở Colorado Springs, bang Colorado - Mỹ. Do Kennedy Garcia mắc hội chứng Down, các bác sĩ khuyên gia đình nên chuyển em đến một cơ sở y tế chăm sóc chứ không nên tự nuôi vì gánh nặng sau này.

Bà Renee - 40 tuổi, mẹ của Kennedy Garcia - đau đớn khi nghe các bác sĩ nói về tình trạng của con gái. Tuy nhiên, vào hôm sau, bà Renee tình cờ gặp một nữ hộ sinh và những lời khuyên của người này tiếp động lực cho bà.

Kennedy Garcia lúc nhỏ

Các bác sĩ nhận định cô bé không có chất lượng cuộc sống vì mắc hội chứng Down bẩm sinh

"Nữ hộ sinh ấy nói với tôi rằng Kennedy Garcia rất xinh đẹp. Cô ấy cũng có một đưa con gái bị hội chứng Down đã 16 tuổi. Câu chuyện đó đã mang đến cho tôi tia hy vọng trong tương lai" - bà Reneen hớ lại.

Kennedy Garcia vẫn được mẹ giữ lại chăm sóc bằng cả tình yêu thương

Cuộc hành trình của Renee cùng con gái bé bỏng không dễ dàng. Nó là một sự thách thức mà chỉ có tình thương yêu mãnh liệt mới giúp bà vượt qua. Kennedy Garcia đã trải qua cuộc chiến đấu với bệnh bạch cầu, trải qua phẫu thuật cột sống để tránh bị liệt...



Cô bé lớn lên, trải qua nhiều gian khổ vì bệnh tật nhưng vượt qua tất cả

Cô học diễn xuất và học nhảy múa

Kennedy Garcia thành người mẫu

Cô bé trải qua những tháng ngày tự giải trí bằng video khiêu vũ khi cả cơ thể không cử động được. Nhưng Kennedy Garcia phục hồi tốt và ngay khi ổn đã đi đăng ký học nhảy. Sau đó, cô bé tham gia các lớp học làm người mẫu và diễn xuất, tiến đến ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu KMR Diversity and Dream.

Renee đồng hành cùng con gái đến Hollywood để thử sức trong công việc người mẫu. Kết quả ngoài mong đợi của người mẹ khi Kennedy Garcia được các hãng American Girl, Justice Clothing, Disney mời làm người mẫu. Rồi cô bé xuất hiện trong chương trình This is us.

Không chỉ nỗ lực cho công việc làm người mẫu, theo lời bà Renee, Kennedy Garcia còn gần gũi với các anh chị em của mình. "Con bé mang lại nhiều niềm vui và tiếng cười cho cuộc sống chúng tôi và trở thành một người phụ nữ trẻ, xinh đẹp, hài hước, tự tin" - bà Renee tự hào về con gái.

Cô bé có bạn trai 19 tuổi

Hạnh phúc với cuộc sống

Bà Renee hạnh phúc nói rằng thế giới đang ngày càng tiến bộ và Kennedy Garcia được chấp nhận nhiều ở mọi nơi cả hai đi qua. Cô nhận định con gái mình hiện cũng như bao thiếu niên khác thích nhắn tin cho bạn bè, đi chơi ở trung tâm thương mại, làm video trên Tik Tok và nói về các chàng trai. Và hiện tại, Kennedy Garcia đã có bạn trai, người mà cô bé từng gặp trong buổi thử vai năm 12 tuổi.

Ngoài công việc, Kennedy Garcia cũng đến các học để trò chuyện về hội chứng Down và truyền cảm hứng cho những người cùng cảnh ngộ không may mắn như mình.

"Tôi chỉ muốn con bé được hạnh phúc mọi lúc, mọi nơi mà cuộc sống đưa đẩy con bé đến. Tôi mong con bé phát triển thành người trưởng thành độc lập, mạnh mẽ cho dù làm người mẫu, diễn xuất, đi học đại học hay trở thành người diễn thuyết... " bà Renee bày tỏ.