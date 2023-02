Ngày 9-2, nhà phát hành CGV công bố phim "Chị chị em em 2" do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, Will Vũ làm nhà sản xuất đã thu hơn 101 tỉ đồng sau 16 ngày công chiếu. Will Vũ cũng chính thức trở thành nhà sản xuất trẻ nhất thị trường điện ảnh Việt gia nhập câu lạc bộ nhà sản xuất có phim điện ảnh đạt doanh thu hơn 100 tỉ đồng.

"Chị chị em em 2" cũng chính thức được phát hành tại Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và tham dự Liên hoan phim Châu Á Osaka - OAFF 2023. Trong khuôn khổ liên hoan này, phim đã nhận được 3 đề cử quan trọng là ABC TV Award, Yakushi Pearl Award, Audience Award.

Phim "Chị chị em em 2" vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng

Nói về kế hoạch tương lai, Will Vũ khẳng định muốn xây dựng "Chị chị em em" thành "vũ trụ điện ảnh về nữ quyền" với niềm tin các vũ trụ điện ảnh sẽ là một hướng đi hấp dẫn khán giả.

"Chị chị em em 2" ra rạp từ ngày 22-1 (mùng 1 Tết), lấy cảm hứng từ giai thoại về cuộc chiến giành vị trí đệ nhất mỹ nữ Sài Gòn những năm 1930 của bà Ba Trà và Tư Nhị. Theo giai thoại, nhân vật Ba Trà (Trần Ngọc Trà) được mệnh danh là "Tuyệt thế giai nhân Sài Gòn", "Ngôi sao Sài Gòn"... Trong khi đó, Tư Nhị là mỹ nhân gốc Khmer, từng được Ba Trà dìu dắt nhưng dần thành đối thủ cạnh tranh.

Phim có điểm cộng về bối cảnh, phục trang, quay đẹp, dàn diễn viên tròn vai. Tuy nhiên, tác phẩm có điểm trừ ở kịch bản nhiều chi tiết chưa hợp lý, thông điệp phim mờ nhạt, thiếu nhất quán.

"Nhà bà Nữ" vượt mốc 400 tỉ đồng

Trước đó, phim "Nhà bà Nữ" do Trấn Thành đạo diễn, đầu tư, tham gia diễn xuất đã công bố lập thành tích vượt mốc 400 tỉ đồng sau 17 ngày công chiếu. Phim cần thu thêm 27 tỉ đồng để vượt "Bố già" trở thành tác phẩm doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Việt.

"Nhà bà Nữ" vẫn đang được chiếu ở các rạp, giữ vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu hằng ngày, chưa có phim nào cả trong và ngoài nước vượt qua.