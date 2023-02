Nhan sắc Brazil đăng quang hoa hậu MIss Charm 2023

Vượt qua dàn ứng viên xinh đẹp và tài năng đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, người đẹp Brazil Luma Russo đã đăng quang ngôi vị hoa hậu cuộc thi Miss Charm 2023- Hoa hậu sắc đẹp quốc tế 2023, vừa diễn ra vào ngày 16-2 tại Nhà hát Hòa Bình (TP HCM). Với câu hỏi: "Mỗi sáng khi thức dậy, bạn tự hỏi rằng ý nghĩa cuộc sống của mình là gì và bạn sống vì điều gì?", người đẹp Brazil Luma Russo chinh phục ban giám khảo với câu trả lời đầy thuyết phục: "Nếu như tôi phải tóm tắt nó bằng một từ, tôi chọn: tự do. Tự do theo đuổi ước mơ, tự do tiếp thu kiến thức, văn hoá, trí tuệ và cảm xúc cũng như tự do trong việc chạm tới đỉnh cao của khả năng mình".



Cùng với chiếc vương miện đắt giá, tân hoa hậu nhận được khoản tiền mặt trị giá 100.000 USD (khoảng 2,3 tỉ đồng) cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Nhan sắc tân hoa hậu

Cùng câu hỏi, Annabelle Mae McDonnell (Philippines) bày tỏ: "Ý nghĩa cuộc sống nằm ở việc giúp đỡ lẫn nhau và đặt cộng đồng lên trên bản thân mình. Tôi đã học được điều này khi lớn lên mà không có bố mẹ và học được thêm khi đến Việt Nam. Tôi nhận ra rằng ý nghĩa của cuộc đời tôi là giúp đỡ người khác. Tôi thấy được sự khó khăn của giới trẻ và tôi thấy bản thân mình ở trong đó nên mong rằng với sự thành công của tôi vào tối nay, giới trẻ cũng có thể thấy được bản thân mình trong tôi và tin tưởng vào bản thân mình".

Á hậu 1 đến từ Philippines

Người đẹp Annabelle Mae McDonnell (Philippines) nhận danh hiệu Á hậu 1 và người đẹp Olivia Tan của Indonesia nhận danh hiệu Á hậu 2. Trả lời câu hỏi của Ban giám khảo, Á hậu 2 Olivia Tan (Indonesia) chia sẻ: "Có những thứ luôn xuất hiện trong đầu tôi mỗi sáng thức dậy. Công việc của tôi là dạy ngôn ngữ và kỹ năng cho những trẻ em mồ côi, tôi nghĩ rằng việc mình đóng vai trò là bố mẹ của những đứa trẻ ấy sẽ góp phần để lại một phần di sản của tôi cho thế hệ tương lai và tôi vẫn sẽ tiếp tục sứ mệnh này của mình nếu như trở thành Miss Charm trong lịch sử".