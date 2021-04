Nữ ca sĩ Celeste, 26 tuổi, đã có màn trình diễn ấn tượng với ca khúc "Hear my voice", nhạc phim "The trial of the Chicago 7" tại sân khấu BAFTA 2021. Tuy nhiên, bộ đầm xếp ly, tay phồng màu xanh lá cây cô mặc khi dạo bước thảm đỏ không chỉ giảm độ gợi cảm mà còn tăng thêm tuổi cho nữ ca sĩ này.

Celeste với bộ đầm được đánh giá không phù hợp

Nó khiến cô trông già hơn tuổi

Trang phục biểu diễn của Celeste sau đó chuyển sang phong cách khác, có vẻ sang trọng hơn.

Celeste đổi trang phục khi trình diễn

Ca sĩ Corinne Bailey Rae, 42 tuổi, trông rất kỳ quặc khi đến BAFTA 2021 với một đôi giày cao gót màu đen bóng. Cô diện đầm đen được trang trí bởi những bông hoa màu tím. Bộ đầm đơn giản và thiếu điểm nhấn, không tôn được vóc dáng của cô.

Corinne Bailey Rae và bộ đầm bị đánh giá xấu tệ

Nó không giúp tạo điểm nhấn cho Corinne Bailey Rae

Đạo diễn Emerald Fennell chọn cho mình đầm màu trắng che chắn toàn bộ cơ thể. Bộ đầm khiến Emerald Fennell thiếu cuốn hút hơn. Emerald Fennell tham gia thảm đỏ ảo, cô tạo dáng tại nhà và nghe trao giải thông qua kết nối mạng trực tuyến.

Emerald Fennell chọn cho mình đầm màu trắng

Cô tham gia thảm đỏ ảo

Sophie Cookson

Bên ngoài những bộ đầm được đánh giá xấu tệ, BAFTA 2021 có được một số đầm đẹp, tạo điểm nhấn cho người mặc.

Anna Kendrick

Diễn viên Priyanka

Vợ chồng diễn viên Priyanka

Andra Day

BAFTA được xem như "Oscar nước Anh". Lễ trao giải kéo dài trong hai đêm 10 và 11-4 tại Royal Albert Hall ở London.

Tại giải năm nay, phim "Nomadland" thắng lớn với các giải "phim hay nhất", "đạo diễn xuất sắc nhất" – Chloé Zhao, "nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" - Frances McDormand, "quay phim xuất sắc nhất" – James Richards".

Phim "Cô gái trẻ hứa hẹn" đoạt giải "kịch bản gốc hay nhất" và "phim nước Anh hay nhất". Phim "Father" đoạt giải "kịch bản chuyển thể xuất sắc" và nhiều giải khác.