Một người phụ nữ vô danh đã đột nhập thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 75-2022 ngày 20-5 (giờ địa phương), thời điểm diễn ra buổi quảng bá và công chiếu phim "Three Thousand Years of Longing".



Cởi trần gào thét



Vượt qua hàng rào an ninh, người này chỉ mặc quần lót, dùng sơn đỏ tô vẽ phần thân dưới với dấu bàn tay. Ở thân trên, người này cũng dùng sơn tạo màu quốc kỳ Ukraine trước ngực kèm theo dòng chữ "Stop rapping us" (Ngừng cưỡng hiếp chúng tôi).



Người phụ nữ lao vào thảm đỏ gây rối

Cô la hét, gào thét khiến lực lượng an ninh lập tức xử lý

Người phụ nữ lao vào thảm đỏ la hét gây sốc - Daily Mail

Người phụ nữ la hét ầm ĩ, kêu gọi khiến nhiều người sốc. Lực lượng an ninh nhanh chóng tiến vào đưa ra khỏi thảm đỏ. Hành động của người phụ nữ được cho là biểu tình phản đối tình trạng bạo lực tình dục.



Đây không phải sự kiện hy hữu tại Liên hoan phim Cannes với lực lượng an ninh lớn. Trước đó, một số vụ quấy rối, gây sốc khác cũng đã từng diễn ra.

Mặc hở gây sốc

Liên hoan phim Cannes có không ít người đẹp vô danh tìm đến dạo bước thảm đỏ với những bộ đầm cố tình hở ngực để tạo chú ý. Một số người còn bị tố cố tình té ngã để thu hút ống kính cánh săn ảnh.

Trong đó, tại Liên hoan phim Cannes 2018, Triệu Hân sinh năm 1990 của Trung Quốc đến thảm đỏ với bộ đầm hở ngực. Trước khi đi, cô đăng bức thư mời từ Chủ tịch Laurent Boillot của thương hiệu cao cấp Guerlain lên trang cá nhân để chứng minh mình đến theo lời mời.

Triệu Hân gây sốc ở Cannes 2018

Cô cố tình mặc hở

Nhưng ngay sau đó, thương hiệu Guerlain đã phủ nhận việc mời người đẹp này đến thảm đỏ Cannes. Họ cho biết thư mời là giả, việc này tác động tiêu cực đến thương hiệu của họ và cũng làm người hâm mộ thấy bị lừa dối. Họ yêu cầu Triệu Hân xóa thư mời cô đăng tải.

Tại buổi khai mạc và dự công chiếu phim mở màn "Everybody Knows" tại Cannes, người đẹp Hình Tiểu Hồng - Quán quân khu vực châu Á của giải Hoa hậu Quý bà Trung Quốc năm 2014, gây xôn xao khi té ngã trên thảm đỏ. Những bức ảnh của cô lan truyền lập tức dẫn đến làn sóng chỉ trích của công chúng.

Hình Tiểu Hồng cố tình té ngã

Cô bị chỉ trích nhiều sau đó

Nhiều người cho rằng Tiểu Hồng cố tình ngã ngay thời điểm ban tổ chức livestream để gây chú ý ở nơi mà quá nhiều người đẹp, cô bị nhạt nhòa.

Hình Tiểu Hồng lên tiếng đáp trả, bác bỏ cáo buộc cố tình té ngã. Tuy nhiên, cô không thuyết phục được công chúng và vẫn đối mặt nhiều chỉ trích.

Chui vào đầm sao nữ

Sự việc xảy ra ở buổi ra mắt phim "How to Train Your Dragon 2" tại The Palais des Festivals thuộc khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2014. Minh tinh America Ferrera đang cùng đồng nghiệp thoải mái tạo dáng trước ống kính máy ảnh thì "kẻ quấy rối thảm đỏ" Vitalii Sediuk lén lút bò dưới chân và chui vào đầm khiến cô hốt hoảng.

Vitalii Sediuk chui vào đầm minh tinh

Khiến cô sốc nặng

An ninh vội lôi ra

Đưa khỏi thảm đỏ

Lực lượng an ninh nhanh chóng lôi Vitalii Sediuk ra ngoài nhưng cũng không tránh khỏi ồn ào, lộn xộn một góc thảm đỏ. America Ferrera cố lấy lại bình tĩnh và cùng với đồng nghiệp hoàn tất phần chụp ảnh.

Vitalii Sediuk thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ những sự kiện đình đám và bày nhiều trò gây chú ý. Anh từng khiến Bradley Cooper bối rối khi quỳ xuống, ôm chầm lấy chân nam diễn viên này ngay trên thảm đỏ. Tại lễ trao giải Grammy diễn ra đầu tháng 2, anh chàng này đã vượt qua khu vực VIP, bước lên sân khấu đúng lúc Adele vừa nhận giải và chuẩn bị phát biểu. May mắn, Jennifer Lopez trông thấy sự việc và sau đó bảo vệ xuất hiện kịp lúc đưa Vitalii Sediuk rời khỏi trong im ắng.