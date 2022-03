Mở đầu trailer là tiếng tụng kinh từ đám tang của một gia đình trung lưu. Đó là sự kiện đau buồn nhưng lại là dịp đoàn tụ hiếm hoi. Gia đình của nhân vật Xuân Thanh (Nhã Uyên đóng) nhân "dịp" ông nội mất mà 3 anh em Kim Hoàng (Vũ Xuân Trang đóng), Xuân Thanh và Kim Bảo (Kim B đóng) mới gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Ở miền Nam, đám tang nhà nào càng lên đèn rực rỡ, dàn nhạc càng to, đồ tang lễ càng hoành tráng tức là nhà đó càng giàu có. Trong tang lễ, người ta không chỉ vái lạy, đọc kinh hay thương tiếc người đã khuất mà còn tổ chức ăn uống, nhậu nhẹt, đánh bài và hát hò. Thậm chí, đó còn là dịp để các thành viên trong nhà tranh nhau gia tài của người đã khuất.

Cảnh trong "Đêm tối rực rỡ"

Phim khắc họa bi kịch của một gia đình

Những hậu quả bi thảm từ bạo hành gia đình, từ vay nóng nặng lãi...

Mọi chuyện đang diễn ra như bình thường thì một đoàn người xuất hiện, thông báo nếu ông Toàn (Kiến An đóng) không trả hết số nợ trước 6 giờ sáng mai thì ông sẽ chết. Mỗi phút trôi qua, gia đình Xuân Thanh càng trở nên điên rồ và hỗn loạn khi những bí mật, uất ức bấy lâu nay đồng loạt bị phanh phui. Hậu quả của nạn bạo hành gia đình chưa bao giờ đơn giản, nó có thể thay đổi không chỉ do một cá nhân mà còn cả một thế hệ.

Dưới góc nhìn và sự thấu cảm của Aaron Toronto, sự thống khổ tạo nên từ hậu quả của nợ nần được tái hiện chân thực tột cùng, như một sự cộng hưởng không khí tang tóc của ma chay, hòng tạo tiền đề cho bi kịch thực sự của một gia đình, mà cụ thể là nạn bạo hành khiến con người tha hóa.

"Đêm tối rực rỡ" do Aaron Toronto làm nhà sản xuất, đạo diễn. Ông đã sống và làm việc tại Việt Nam gần 20 năm qua. Tác phẩm là nỗi niềm, sự ngưỡng mộ và sự chiêm nghiệm của ông đối với đời sống tinh thần của người Việt. Đám tang, tục ma chay của người miền Nam đối với ông là một sự kiện độc bởi nó bao hàm quá nhiều hình ảnh, cũng như các yếu tố tạo nên tính văn hóa thường nhật. Trong những ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc ồn ào thường thấy đám tang tiễn đưa người thân, Aaron Toronto cho rằng một đám tang sẽ là nơi bạn có thể biết được nhiều điều về gia đình đó. Và đám tang trong phim đã khắc họa chi tiết khi các bi kịch của một gia đình đồng loạt bị phanh phui.

Phim "Đêm tối rực rỡ" quy tụ dàn diễn viên: Huỳnh Kiến An, Phương Dung, Nhã Uyên, Vũ Xuân Trang, Huỳnh Đông, Diễm Phương, Kim B… dự kiến khởi chiếu từ 8-4. Phim từng thắng hai giải thưởng quan trọng là "Best Story" (Câu chuyện xuất sắc nhất) và "Best Performance: Female" (Nữ diễn viên xuất sắc nhất) dành cho Nhã Uyên tại Liên hoan phim Santa Fe 2022.