Phim "Khi ta hai lăm" do Luk Vân đạo diễn có nội dung kể về nữ quản lý nghệ sĩ Tuệ Lâm (Midu đóng) cùng hành trình thực hiện lời hứa năm xưa của cô với nhóm nhạc thần tượng The Air do cô bỏ công sức gây dựng. Cô quyết tâm để The Air ra mắt khán giả sau những biến cố khiến nhóm nhạc này sớm bị khai tử.

Đồng hành với Tuệ Lâm là Hùng (Lê Dương Bảo Lâm đóng). Anh yêu đơn phương Tuệ Lâm nhưng bề ngoài vẫn cố giữ vai trò là bạn thân của cô cùng một số thành viên khác.

Phim chiếu với giá ưu đãi

Sau 3 tuần ra rạp, "Khi ta hai lăm" không tạo được hiệu ứng truyền miệng, thất bại trong việc thu hút khán giả, doanh thu phim chỉ hơn 3 tỉ đồng (theo thống kê của Box Office Việt Nam - trang thống kê phòng vé độc lập với sai số nhỏ). Vì thế, vài ngày trước, phim bị đồn thổi sớm rời rạp vì doanh thu thảm hại.

Tuy nhiên, phía nhà sản xuất công bố trái ngược, cho thấy phim vẫn đang chiếu tại các rạp nhưng với giá vé ưu đãi.

"Khi ta hai lăm" quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, có điểm cộng về mặt âm nhạc nhưng điểm trừ về kịch bản nhạt nhòa, lối mòn, diễn xuất của vài diễn viên còn gượng gạo, thiếu sức hút.

Midu và Lê Dương Bảo Lâm tham gia phim