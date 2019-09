Phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York – Mỹ lên tiếng xác nhận vụ việc. Gia đình Ric Ocasek đã gọi điện báo cảnh sát sau khi liên lạc nhiều lần nhưng ca sĩ này không phản hồi. Cảnh sát đã đến nhà và phát hiện Ric Ocasek đã qua đời.

Nguyên nhân cái chết của ông vẫn đang được cảnh sát điều tra.



Ric Ocasek lúc còn sống

Ric Ocasek là thành viên nhóm nhạc "The Cars" từ những năm 1970. Nhóm gặt hái thành công ngay từ album đầu tiên. Album này giữ vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Billboard. Nhóm có 6 album trước khi tan rã vào năm 1988. Năm 2010, nhóm tái hợp và ra album "Move like this" .



Sau khi nhóm tan rã năm 1988, Ric Ocasek hoạt động đơn lẻ và ra được 7 album riêng. Ngoài ca hát, ông còn tham gia sản xuất âm nhạc và nhiều hoạt động khác. Năm 2018, ông cùng "The Cars" được vinh danh tại đại sảnh Danh vọng Rock and Roll.