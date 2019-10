Đây là sự kiện mở màn cho Liên hoan phim (LHP) quốc tế London – Anh, diễn ra tối 2-10 (giờ địa phương). Gwendoline Christie thể hiện vai Jane Murdstone trong "The personal history of David Copperfield".

Cô chọn đầm của Iris van Herpen để diện trên thảm đỏ. Với chiều cao 1,91 m, Gwendoline Christie phù hợp với những trang phục của nữ thiết kế được xem như "phù thủy thời trang" Iris van Herpen.

Gwendoline Christie thu hút ống kính săn ảnh

Cô gây chú ý trên thảm đỏ

Đầm do Iris van Herpen thiết kế

Chiều cao nổi bật là lợi thế của Gwendoline Christie khi diện trang phục thể loại này

Theo từng bước chân uyển chuyển của Gwendoline Christie, trang phục càng trở nên cuốn hút khiến cánh săn ảnh khó có thể bỏ qua từng khoảnh khắc của Gwendoline Christie trên thảm đỏ.

Gwendoline Christie là diễn viên kiêm người mẫu danh tiếng của nước Anh, được biết đến với nhiều phim: “The Hunger Games: Mockingjay”, “Star Wars: The Force Awakens”, “The Darkest Minds”... Với chiều cao vượt trội, người đẹp này từng bị bắt nạt khi còn trẻ. Tuy nhiên, những trở ngại đó không ảnh hưởng đến đam mê hoạt động nghệ thuật trong cô.

Gwendoline Christie chụp ảnh cùng Giles Deacon

Ngoài Gwendoline Christie, sự kiện còn có nhiều ngôi sao khác. Trong đó, Dev Patel – từng nổi danh với phim "Triệu phú ổ chuột" - lịch lãm trong vest trên thảm đỏ.

Dev Patel

Anh vào vai chính David Copperfield trong phim. "The personal history of David Copperfield" là tác phẩm do Armando Iannucci đạo diễn. Nội dung kể về cuộc đời của David Copperfield từ thơ ấu cho đến lúc trưởng thành. Nhân vật sinh ra tại Anh khoảng năm 1920. Cha cậu bé qua đời 6 tháng sau đó và bảy năm sau mẹ cậu đi bước nữa với người đàn ông tên Edward Murdstone.

David Copperfield không có thiện cảm với người cha dượng này cũng như với người chị gái của ông là Jane khi chẳng bao lâu sau bà chuyển về ở cùng nhà. Trong một lần bị cha dượng đánh đập vì kết quả học tập sa sút, David Copperfield đã cắn ông và sau đó bị gửi đến trại tế bần Salem House - dưới trướng của ông hiệu trưởng nhẫn tâm Creakle. Ở đây, David Copperfield kết bạn với James Steerforth và Tommy Tradddles - những nhân vật bước vào rồi bước ra nhanh chóng nhưng sẽ tái xuất hiện ở những phần sau.

Đây là tác phẩm do Charles Dickens viết và được Simon Blackwell, Armando Iannucci chuyển thể.

Aimee Kelly