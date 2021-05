Trong loạt ảnh, Candice Swanepoel thư giãn, thoải mái khi làm người mẫu cho một số sản phẩm bikini thuộc nhãn hiệu quần áo của chính cô là Tropic of C. Với tâm thế chờ đón một mùa hè rực rỡ cùng mong mỏi sự tự do thực sự khi các trường hợp mắc Covid-19 ở Mỹ đang giảm xuống, siêu mẫu này viết: "Mùa hè mà chúng ta chờ đợi đã gần đến rồi!".

Candice Swanepoel khoe thân hình đẹp như tạc tượng của cô

Như bao siêu mẫu đẳng cấp thế giới khác, Candice Swanepoel kinh doanh các dòng thời trang riêng. Cô sở hữu thương hiệu áo tắm Tropic of C. Thời trang áo tắm của Candice Swanepoel được thực hiện với nỗ lực thân thiện hết mức có thể với môi trường. Phần lớn vật liệu sử dụng cho sản phẩm lẫn bao bì đóng gói đều là nguyên liệu có thể tái chế hoặc phân hủy được.

Candice Swanepoel chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Fashionista rằng cô đặc biệt thích làm mẫu cho thương hiệu thời trang của mình. Việc từng cộng tác với nhiều thương hiệu thời trang khác nhau đã giúp cô nhiều trải nghiệm để điều hành thương hiệu riêng mình. "Là một người mẫu, bạn buộc phải biến hóa như tắc kè hoa và vì thế thật tuyệt khi được kiểm soát định hướng nghệ thuật, tham gia mọi hoạt động kinh doanh của thương hiệu thời trang riêng" - Candice Swanepoel chia sẻ.

Siêu mẫu này cho biết đang chờ đón hè về

Cô cũng vui khi các ca mắc Covid-19 ở Mỹ giảm xuống

Candice Swanepoel vui sướng làm mẫu cho sản phẩm bikini của mình

Siêu mẫu nhận định sẽ không thiết kế hoặc bán sản phẩm mà cá nhân cô không thấy hấp dẫn hay thoải mái về mặt thị giác.

Candice Swanepoel đã tham gia nhiều chiến dịch quảng bá của các hãng thời trang đình đám như Chanel, Dolce, Gabbana, Versace… Siêu mẫu này có hai con là Ariel, Anaca với người bạn đời cũ là Hermann Nicoli. Cả hai gắn bó từ năm 2005 đến 2018.