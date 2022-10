Những giọng ca xuất sắc nhất của chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nam lần đầu được tổ chức tại Việt Nam Vote for five lộ diện

Khép lại vòng bán kết, 20 thí sinh xuất sắc nhất của chương trình truyền hình tìm kiếm nhóm nhạc nam đầu tiên của Việt Nam với tên gọi Vote for five, chỉ còn lại một nửa. 10 ứng viên xuất sắc nhất đã lộ diện, tính theo số điểm bình chọn của khán giả. Theo đó, top 10 hiện tại của Vote for five gồm (tính theo số điểm từ cao đến thấp): Cường Bạch, Alex Dương, Gusty, Tường Duy, Jayden, Jiroh, VinT, Min Ji Ho, Thanh Tú và Quân Lee.



Tuy nhiên, điều khiến khán giả bất ngờ là Tường Duy xin rút khỏi cuộc thi. Như vậy, tân binh ở vị trí thứ 11 là Jbin (cựu thành viên nhóm Zero 9) sẽ thế chỗ Tường Duy để bước tiếp vào vòng chung kết. Tường Duy cho biết từ khi tham gia cuộc thi, bản thân bị bệnh về đường hô hấp, sụt cân và mất sức khi luyện tập. Nhận thấy tình trạng sức khỏe không tốt, Tường Duy đã đi khám và nhận được yêu cầu điều trị ngay của bác sĩ, nên không thể đi đến phút chót ở Vote for five.

"Duy sốc và buồn lắm. Duy biết những người ủng hộ mình cũng sẽ buồn và hụt hẫng. Duy xin lỗi vì đã phụ lòng tin yêu của mọi người thời gian qua. Duy cảm thấy rất có lỗi khi không là một Phạm Tường Duy tốt nhất để cống hiến trên sân khấu Vote for five" - Tường Duy cho biết.

Tường Duy

Tường Duy (sinh năm 1999), trước khi đến với Vote for five để theo đuổi con đường thần tượng, từng là á quân của cuộc thi Sao Tìm Sao năm 2020. Sự dừng chân của Tường Duy đem lại nhiều tiếc nuối cho khán giả khi xuyên suốt hành trình tại Vote for five tân binh này luôn ghi điểm bởi giọng ca "khủng". Tường Duy cũng được dự đoán là tân binh nắm chắc cơ hội trở thành thành viên của nhóm nhạc Vote for five khi luôn đứng đầu top bình chọn của khán giả và giữ vững phong độ tốt qua các vòng thi.

Tại chặng cuối của cuộc thi, Top 10 thí sinh sẽ chia thành 2 nhóm để tham gia các thử thách. Đại diện nhà sản xuất và Giám đốc sản xuất Nguyễn Quang Huy chia sẻ: "Chung kết sẽ không còn là một vòng thi nữa mà là một đêm diễn liveshow của 10 tân binh. Các bạn sẽ có những màn trình diễn dài hơi hơn, khán giả chỉ hài lòng khi các bạn cháy thực sự, không chỉ kết hợp nhuần nhuyễn giữa các thành viên mà các bạn còn phải phô diễn được cá nhân của mình".