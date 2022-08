Ngày 2-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An cùng Công ty TNHH Universe Media Vietnam đã tổ chức họp báo giới thiệu, công bố khởi động cuộc thi "Hoa khôi Sông Vàm 2022".



Đây là cuộc thi tìm kiếm và tôn vinh những gương mặt tiêu biểu đại diện nét đẹp truyền thống và tinh thần lãnh đạo, tiên phong trong thanh niên của những cô gái Long An cùng với các tỉnh, thành khu vực miền Nam. Cuộc thi "Hoa khôi Sông Vàm 2022" còn là một trong những hoạt động của "Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Long An năm 2022" (diễn ra từ ngày 17 đến 21-9), góp phần tạo điểm nhấn, giới thiệu, quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch của vùng đất và con người Long An.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu (bìa phải) là 1 trong những giám khảo của cuộc thi "Hoa khôi Sông Vàm 2022"

"Hoa khôi Sông Vàm 2022" có tên gọi lấy cảm hứng từ 2 con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây - là dòng sông quen thuộc gắn liền với con người vùng đất phương Nam, đặc biệt là người dân tỉnh Long An. Sống và trưởng thành từ dòng phù sa được bồi đắp từ sông Vàm Cỏ, những người con gái nơi đây hội tụ nét đẹp duyên dáng truyền thống của phụ Nam Bộ và sự hiện đại, bản lĩnh của phụ nữ Việt Nam thời nay.

Cuộc thi chính là sân chơi để những cô gái ấy thể hiện tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ Nam Bộ với những giá trị tốt đẹp. "Hoa khôi Sông Vàm" còn là một nền tảng để những người thanh niên trẻ góp tiếng nói tích cực để xây dựng một cộng đồng, xã hội văn minh và phát triển.

Theo ban tổ chức, điều kiện để dự thi là các thí sinh nữ, hiện sinh sống và làm việc trên toàn Miền Nam, có độ tuổi từ 18 đến 27 (tính theo năm sinh trong CMND/CCCD hoặc hộ chiếu còn thời hạn), có bằng tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên tại Việt Nam hoặc bằng tương đương tại nước ngoài; có chiều cao từ 1,6 m trở lên; chưa lập gia đình, chưa đăng ký kết hôn, chưa sinh con (thí sinh đã tổ chức cưới theo phong tục tập quán truyền thống của dân tộc nhưng chưa đăng ký kết hôn thì không được tham dự); không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự.

Vòng sơ khảo cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 25-8 đến ngày 10-9 tại Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Long An và một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP HCM. Tốp 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ chính thức bước vào đêm chung kết diễn ra từ 10 đến 18-9.

Tại đêm chung kết, ban giám khảo sẽ chọn ra 3 thí sinh xứng đáng nhất cho các danh hiệu: Hoa khôi, Á khôi 1 và Á khôi 2.

Thành phần ban giám khảo gồm: Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Phúc Thùy Tiên; Á hậu Siêu quốc gia 2022 Kim Duyên; Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Ngọc Châu. Trưởng ban giám khảo là bà Dương Thị Duyên Hải - doanh nhân, kiến trúc sư.