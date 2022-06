Bức ảnh cưới xuất hiện trong đoạn video clip quảng bá trước chương trình truyền hình thực tế "You Quiz on the Block" của đài tvN - Hàn Quốc. Đây là lần đầu ảnh cưới của cặp đôi này được hé lộ.

DJ Koo và Từ Hy Viên cùng ảnh cưới hiếm hoi được tiết lộ

Ngoài bức ảnh cưới, một bức ảnh khác có hai bàn tay của DJ Koo và Từ Hy Viên lồng ghép lên nhau và có hình xăm nhẫn cưới ở cả hai bàn tay. "Tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới" - DJ Koo hét lên trong đoạn video clip quảng bá khiến người dẫn chương trình Yoo Jae-suk phải thốt lên: "Tôi không ngờ anh cả lại nói như vậy".

Tập trọn vẹn của chương trình sẽ được phát sóng tối 22-6 (giờ địa phương).

Cả hai xăm nhẫn lên tay

Từ Hy Viên đã đệ đơn ly dị Uông Tiểu Phi vào tháng 11-2021, kết thúc cuộc hôn nhân 10 năm. Chưa đầy 4 tháng sau, vào 8-3, Từ Hy Viên gây sốc khi công bố đã kết hôn cùng nghệ sĩ Hàn Quốc DJ Koo - người cô hẹn hò 24 năm trước.

Sau khi biết tin Từ Hy Viên ly hôn, DJ Koo đã tìm lại số liên lạc với tình cũ và cả hai trò chuyện thường xuyên thông qua mạng. Từ Hy Viên cho biết đã làm thủ tục đăng ký kết hôn cùng DJ Koo trước Tết Nhâm Dần 2022. Thủ tục tại Hàn Quốc đã hoàn tất do chỉ cần nộp qua mạng. Đến 28-3, DJ Koo đến Đài Loan (Trung Quốc) và tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn ở đây. Cả hai không tổ chức đám cưới.

Từ Hy Viên là nữ diễn viên, MC, ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Trong khi đó, DJ Koo cũng là gương mặt nổi tiếng kỳ cựu trong làng nhạc Hàn Quốc. Hiện tại, DJ Koo hoạt động nghệ thuật ở cả Đài Loan lẫn Hàn Quốc.