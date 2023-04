Reuters ngày 6-4 dẫn lời Jarez Posey - quản lý của Coolio, tiết lộ nguyên nhân cái chết của nam rapper. Tiết lộ đưa ra 6 tháng sau khi Coolio được phát hiện qua đời ở tuổi 59, tại nhà bạn ở Los Angeles – Mỹ.

Văn phòng điều tra viên Los Angeles đã đưa ra kết luận Coolio qua đời vì quá liều fentanyl sau quá trình điều tra, chờ đợi kết quả xét nghiệm thi thể. Tuy nhiên, phía văn phòng này chưa phản hồi xác nhận thông tin với Reuters.

Coolio từng gây sốc khi đột ngột qua đời tuổi 59

Fentanyl là thuốc giảm đau có tác dụng gây mê thường được dùng để giảm những cơn đau nghiêm trọng hoặc đau sau phẫu thuật, tác dụng giảm đau mạnh gấp 100 lần morphin.

Quản lý của Coolio nói thêm rằng con của nam rapper lên kế hoạch tôn vinh cha mình trong các dự án phim tài liệu và điện ảnh trong tương lai.

Coolio là rapper, diễn viên, nhà sản xuất âm nhạc người Mỹ. Ông có 8 album phòng thu và một album kết hợp. Ngoài "Gangsta’s Paradise" đạt 1 tỉ lượt xem trên YouTube, ông còn nhiều ca khúc đình đám: "Fantastic Voyage", "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)", "C U When U Get There"… Ở mảng phim, ông tham gia các tác phẩm: "Batman & Robin", "China Strike Force", "Get Over It", "Daredevil"...

Coolio đã đoạt 5 giải thưởng âm nhạc, trong đó có 1 giải Grammy nhờ "Gangsta’s Paradise".