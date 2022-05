Đây là lần đầu tiên tái xuất thảm đỏ Liên hoan phim Cannes của Tom Cruise sau 30 năm kể từ phim "Far and Away" năm 1992 cùng vợ cũ Nicole Kidman. Vì thế, ông được chào đón hết sức nhiệt tình.

Tom Cruise trên thảm đỏ Cannes 2022

Đây là lần hiếm hoi nam diễn viên trở lại thảm đỏ Cannes

Ông được chào đón nồng nhiệt

Hấp dẫn ống kính cánh săn ảnh

Tom Cruise nhiệt tình giao lưu người hâm mộ

Tài tử không ngại ký tên, chụp ảnh cùng họ

Tom Cruise diện tuxedo đen lịch lãm, dành thời gian giao lưu cùng đám đông người hâm mộ đến để chào đón ông. Tài tử trò chuyện cùng họ và ký tên, chụp ảnh trước khi hòa vào các diễn viên khác trong ê-kíp "Top Gun: Maverick".

Màn trình diễn của Không quân Pháp được truyền cảm hứng từ tác phẩm của Tom Cruise. Trong phim "Top Gun: Maverick", Tom Cruise vào vai phi công Pete Mitchel. Ngoài đời, nam diễn viên cũng có bằng lái máy bay.

Nhiều người hâm mộ bày tỏ niềm hạnh phúc khi diện kiến Tom Cruise tại Cannes 2022. "Top Gun: Maverick" sẽ ra rạp vào 25-4. Tom Cruise được trao Cành cọ vàng danh dự tại buổi chiếu phim.

Tom Cruise và ê-kíp phim "Top Gun: Maverick"

Thưởng thức tiết mục từ tiêm kích của Không quân Pháp

Tom Cruise nhận Cành cọ vàng danh dự

Ngoài Tom Cruise, thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngày 18-5 còn có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao khác.

Elle Fanning

Malvika Sitlani

Patricia Contreras

Pooja Hegde

Lea Elui

Jasmine Tookes