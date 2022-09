Top 10 thí sinh Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 diện bikini

Phần thi áo tắm tại cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã diễn ra chiều 19-9. Những màn trình diễn cuốn hút đến từ Top 51 thí sinh đã khiến nhiều người thích thú. Qua phần thi áo tắm, thí sinh có cơ hội tạo dấu ấn riêng, chứng minh tinh thần nhiệt huyết.



Những thí sinh diễn bikini đẹp nhất

Bám sát "format" cuộc thi quốc tế Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giải thưởng "Best in Swimsuit" sẽ do Ban Giám khảo chấm điểm và lựa chọn. Bên cạnh phần thưởng, cô gái chiến thắng phần thi này cũng sẽ giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022.

Ban giám khảo đã chọn ra top 10 thí sinh diện bikini nổi bật, gồm Nguyễn Anh Thư, Võ Thị Thương, Trần Thị Thùy Trâm, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Trần Tuyết Như, Nguyễn Thị Vân Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Chu Lê Vi Anh và Vũ Thị Thảo Ly.