Lê Thị Huyền Anh

Nổi tiếng với loạt ảnh khoe dáng, ăn mặc hở hang cách đây nhiều năm, "bà Tưng" - Lê Thị Huyền Anh bất ngờ trở lại với phong cách hiện đại, sành điệu hơn sau thời gian im hơi lặng tiếng.



Giống như trước đây, "nhất cử nhất động" của "bà Tưng" đều được cư dân mạng chú ý. Vừa tái xuất bằng tấm ảnh khoe dáng, cư dân mạng lập tức bình luận rôm rả về diện mạo mới của "bà Tưng". Không ít dân mạng nhận xét, đùi của Huyền Anh có phần quá cỡ, chứng tỏ cô nàng đã tăng cân đáng kể so với trước. "Sao nhìn phần đùi của Huyền Anh to hơn so với mọi khi thế nhỉ?". "Liệu các tấm ảnh trước đã qua chỉnh sửa hay đây mới là hình thật".

Muốn "trầm cảm" vì vừa tái xuất đã bị chê bai nhan sắc, "bà Tưng" phải lên tiếng: "Đùi của mình to chỉ là do góc máy chụp". "Hiện tượng mạng xã hội" một thời cũng cho biết thực tế cô chỉ nặng 45 kg chứ không hề như nhiều người vẫn nghĩ. "Bà Tưng" chia sẻ: "Ai cũng nói Huyền Anh đùi to, nghe muốn trầm cảm luôn đấy! Huyền Anh nặng 45 kg thôi, do góc chụp đó bà con! Chứ có mập như trên hình đâu...".

Nói về chuyện gợi cảm một cách kệch cỡm trước đây, "bà Tưng" nói rằng "đôi lúc 'điên điên' không kiềm chế bản thân mình nên em mới làm những điều không đúng trên Facebook. Bây giờ thì em ân hận vì những gì đã qua. Nên chắc chắn em sẽ không bao giờ quay hay đăng tải những hình ảnh, đoạn clip sexy nữa đâu". Cô cũng bảo rằng bản thân ý thức được những gì gây ra trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến lối sống, suy nghĩ của không ít giới trẻ, "nên cho em xin lỗi dư luận và nhất là các bạn trẻ!".

Cô bảo ý thức được hành động của mình trước đây nên gởi lời xin lỗi cộng đồng mạng

Bị cấm diễn vì phát ngôn, hành động phản cảm nhưng năm 2016, "bà Tưng" chính thức được đi diễn trở lại. Người đẹp tự tin đi hát, ra tự truyện riêng có tên "Lạc giữa thanh xuân" vào năm 2016 và nhanh chóng gây được chú ý với người hâm mộ.

Dù chịu khó tung MV mới song giọng hát của cô không gây được nhiều ấn tượng với khán giả. Đầu năm 2019, hot girl xứ Nghệ gây chú ý khi tham gia diễn xuất trong MV "Ly rượu mừng" của ca sĩ Đức Tuấn. MV được anh chi 2 tỷ đồng để thực hiện. Khác với hình ảnh gợi cảm, "bà Tưng" xuất hiện với hình ảnh kín đáo khi diện áo dài Tết. Công việc ca hát không thuận lợi, cô quyết định ở ẩn và tập trung kinh doanh, nói không với thị phi trong làng giải trí.

Nhờ bán hàng online, "bà Tưng" có cuộc sống dư dả về kinh tế. Cô tiết lộ đã mua được một vài căn nhà riêng ở TP HCM bằng số tiền hoạt động nghệ thuật, kinh doanh bằng chính nỗ lực của bản thân. Người đẹp cho biết nghệ thuật là niềm đam mê mà cô đặt lên hàng đầu còn kinh doanh là cách để cô kiếm tiền, không bị phụ thuộc vào bạn trai hay bất cứ ai khác.

"Tôi muốn kiếm nhiều tiền bằng thực lực để khẳng định mình không bất tài như nhiều người nghĩ" - cô chia sẻ.