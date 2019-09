Will kể chuyện tình khi trở lại Vpop

Trở lại thị trường âm nhạc, Will gây tranh cãi khi sử dụng hastag #3D gắn với sản phẩm mới của mình. Nhiều ý kiến cho rằng 3D chính là từ viết tắt liên quan đến LGBT, rằng việc sử dụng hastag này là cách để Will khẳng định giới tính bản thân.

Sau nhiều ngày im lặng, Will vừa lên tiếng lý giải về những thắc mắc nêu trên. Anh cho biết: "Sản phẩm âm nhạc mới của Will mang tên "Do em, do anh, do ai" vừa ra mắt và được công chúng biết đến. Đó là hạnh phúc quá lớn. Khi chọn hastag #3D gắn cho sản phẩm, Will chỉ nghĩ đơn giản là từ viết tắt và khá thú vị với phát hiện này. Will không cố tạo nên những tranh cãi hay đồn đoán vì suy cho cùng, chỉ có sản phẩm chất lượng mới giữ được chân khán giả. Điều Will theo đuổi là trái tim khán giả chứ không phải những ồn ào".

Sản phẩm âm nhạc gây tranh cãi của Will

Về nhận định liên quan màu sắc LGBT trong sản phẩm, Will bày tỏ: "Will đã xem qua "Sáng mắt chưa" của Trúc Nhân và vô cùng thích thú. Nhưng bản thân Will thật ra không có tí xíu màu tím (từ chỉ đồng tính - PV) nào đâu, chỉ là một câu chuyện tình cùng những lỗi lầm tuổi trẻ".

Nói về kế hoạch tương lai, Will khẳng định anh đang rất sung sức và sẵn sàng cho một mùa cuối năm tưng bừng với nhiều dự án âm nhạc chất lượng gửi đến khán giả.