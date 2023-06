Họa sĩ Lê Kinh Tài mang đến tác phẩm vẽ trên đĩa gốm mang tên Fishman

Triển lãm "Cây đời mãi xanh" 2023 khai mạc từ ngày 25-6, kéo dài trong 3 tuần, sẽ đồng loạt được triển khai trên Facebook của nhóm Vietnam Art Space, All about Art and Artists và trang cá nhân của họa sĩ Ngô Trần Vũ. Mục tiêu của chương trình là quyên góp được 500 triệu đồng từ tiền bán tranh, tương đương 50% giá trị tác phẩm, để xây 10 căn nhà cho người nghèo ở Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế.



Tham gia triển lãm có các họa sĩ Lê Kinh Tài, Ngụy Đình Hà, Bùi Tiến Tuấn, Khổng Đỗ Duy, Chu Đức Thắng, Trần Nhật Thăng, Vũ Mười, Lô Thưởng, Phạm Thành, Hồ Hưng, Quách Chiến Thắng… với nhiều phong cách đa sắc tạo nên một cuộc thưởng lãm trực tuyến đáng xem. Từ hơn 100 bức tranh, 81 họa sĩ sẽ đóng góp cho chương trình triển lãm trực tuyến "Cây đời mãi xanh" 2023 với mục đích quyên góp xây dựng nhà cho người nghèo miền Trung.

Xuất hiện đặc biệt trong danh sách các tác phẩm đấu giá, họa sĩ Lê Kinh Tài mang đến tác phẩm vẽ trên đĩa gốm mang tên Fishman. Lê Kinh Tài là một trong những họa sĩ đương đại Việt Nam với những bức tranh tiền tỉ thu hút sự quan tâm của giới sưu tập trong và ngoài nước.

Họa sĩ Trần Nhật Thăng mang đến triển lãm một tác phẩm đặc biệt với kích thước lớn có chủ đề Vitarka Mudra - Biện minh thủ ấn. Đây là một tác phẩm quan trọng trong bộ tranh triển lãm cá nhân của anh vừa qua, nối dài mạch tư duy vẽ trừu tượng suốt 30 năm. Tác phẩm đặt chân dung tượng Đức Phật trên nền tranh trừu tượng, đưa thực vào trừu tượng. Tư duy logic biến mất, không còn tại sao, thế này thế kia. Đó là trực giác, trực cảm. Bức tranh có giá trị rất cao 700 triệu đồng, dự kiến sẽ đóng góp rất lớn cho chương trình từ thiện nếu đấu giá thành công.

Tranh của họa sĩ Ngụy Đình Hà

Họa sĩ Bùi Tiến Tuấn, người con của Quảng Nam, tham gia với bức tranh lụa Ngàn cánh hạc vẽ phần lưng của cô gái nên nền áo lộng lẫy như mây. Anh là họa sĩ có đóng góp nhiều năm cho Quỹ Gieo nhà Gặt nhà để xây nhà cho người nghèo trên quê hương Quảng Nam với những tác phẩm quan trọng trong bộ sưu tập tranh gây quỹ.

Tranh của họa sĩ Vũ Mười

Triển lãm này là một trong những triển lãm trực tuyến do Quỹ Gieo nhà Gặt nhà phát động thực hiện. Tuy đơn giản nhưng số lượng họa sĩ tham gia rất lớn và chất lượng tác phẩm uy tín nhiều năm qua.

Được thành lập từ năm 2018 do họa sĩ Ngô Trần Vũ khởi xướng, đến nay Quỹ Gieo nhà Gặt nhà đã quyên góp thành công hơn 3 tỉ đồng xây hơn 60 căn nhà cho người nghèo tại Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế với kinh phí 50 triệu đồng/căn.

Tranh của họa sĩ Quách Chiến Thắng

Tranh của họa sĩ Lô Thưởng

Tranh của họa sĩ Hồ Hưng

Tranh của họa sĩ Phạm Thành

Tranh của họa sĩ Mai Xuân Oanh